Ashley Massaro scompare a soli 39 anni: wrestling in lutto

Avrebbe compiuto 40 anni tra pochi giorni, l’iconica lottatrice e modella Ashley Massaro. Invece per una delle figure più rappresentativa del WWE, qualcosa si è rotto irrimediabilmente inducendola – secondo le prime informazioni raccolte dal sito specializzato americano TMZ – a causa di un gesto “non criminale”.

Le autorità locali avrebbero, infatti, già rubricato la tragica morte di Ashley come “di natura non criminale”: la modella sarebbe stata ritrovata incosciente in casa nella contea di Suffolk, NY, da un suo familiare che ha poi allertato i soccorsi utilizzando il telefono della lottatrice. arrivata in ospedale, per la Massaro non c’è stato purtroppo nulla da fare e la lottatrice sarebbe deceduta poco dopo nonostante gli sforzi profusi.

Stando a quanto riferito da TMZ, per l’ex modella di Playboynon si è potuto fare più di quanto tentato: la modella e star del wrestling si è spenta giovanissima, senza una ragione apparente. E un altro lutto, nel mondo del ring, si aggiunge a una lista tragica e dolorosa.

Ashley apparteneva a una generazione di personaggi del WWE che ha goduto di una popolarità abnorme, complici colleghi capaci di entrare attraverso il piccolo schermo nel cuore dei tifosi. Era divenuta nota in tutto il mondo sia come modella per Playboy che per le sue vittorie sul ring. Nel suo passato anche servizi fotografici per servizi importanti come Maxim, Stuff, FHM.

Dopo aver lasciato il mondo del wrestling, si è data alla televisione, partecipando al reality show della CBS Survivor, una sorta di Isola dei Famosi, ed ha recitato piccole parti in alcuni telefilm, oltre a condurre un programma radiofonico. Innumerevoli i messaggi di amici e colleghi sui social.

