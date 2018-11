Asiago, adesso tocca a Ron Ivany

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha un nuovo allenatore, si tratta di Ron Ivany che guiderà la squadra campione di Alps Hockey League fino al termine della stagione.

Ron Ivany è nato a Toronto l’1 aprile del 1949 ed ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera da allenatore, iniziata nel 1979 a Gardena. In Italia ha allenato complessivamente per 23 stagioni, guidando dalla panca le squadre di Gardena, Varese, Bolzano, Milano, Fassa e Valpellice. Non c’è stata, però, solo l’Italia per il nuovo coach stellato, Ivany ha infatti allenato anche il Davos e il Langnau in Svizzera, il Villacher in Austria, lo Schwenninger e l’Adler Mannheim (come assistente allenatore) in Germania.

La carriera del coach di Toronto è arricchita da varie esperienze come allenatore della Nazionale Azzurra, tra cui 3 Mondiali di Top Division e 2 Olimpiadi, e da una stagione come scout per i Minnesota Wild della NHL. Nel palmares di Ivany possiamo trovare due Scudetti vinti con il Gherdëina nelle due stagioni comprese tra il 1979 e il 1981, una Alpenliga conquistata con il Bolzano nel 1993/1994, un titolo della DEL tedesca nel 2000/2001, vinta nel ruolo di vice-allenatore degli Adler Mannheim, e una Coppa Italia con i Rittner Buam nella stagione 2009/2010.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 09:40