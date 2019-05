Asiago, ora para Vallini

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha comunicato l’acquisto di Gianluca Vallini, uno dei migliori portieri italiani in circolazione.

Il goalie, che fa parte stabilmente della Nazionale italiana, ha militato negli ultimi due anni con i Wipptal Broncos. Ora il 25enne, nativo di Bolzano, giocherà per l’Asiago la sua quarta stagione consecutiva in Alps Hockey League. Nella prima edizione del torneo transnazionale aveva difeso la porta dell’HC Gherdeina. Al tempo stesso, Frederic Clouteir, dopo essere stato per tre anni il goalie titolare, lascia la società giallorossa.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 13:54