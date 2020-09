Asiago, per l'attacco c'è Mantenuto

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha comunicato di aver trovato un accordo per la prossima stagione con l’attaccante italocanadese Daniel Mantenuto.



Mantenuto nasce il 18 ottobre del 1997 a Thornhill in Ontario, stesso luogo d’origine dei fratelli Michael ed Adam Heinrich, è alto 175 cm e pesa 77 kg.

Dal 2014 al 2016 gioca nella Ontario Junior Hockey League con gli Aurora Tigers, realizzando 100 punti in 117 partite. Nella stagione successiva entra nella squadra universitaria della Robert Morris University, militante nella NCAA, la miglior lega universitaria degli USA. Le sue prestazioni vanno in crescendo di anno in anno e nella stagione passata viene anche nominato capitano della squadra. Alla fine nella sua carriera universitaria disputa 140 partite, realizzando 66 punti (22 goal e 44 assist).

