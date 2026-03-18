Asilo in Australia per due calciatrici iraniane, l'allenamento con il Brisbane Roar

Due calciatrici iraniane si allenano con la squadra australiana del Brisbane Roar dopo aver chiesto asilo nel Paese. Sette membri della delegazione calcistica iraniana, impegnata nella Coppa d’Asia femminile, avevano deciso di non tornare in patria la scorsa settimana dopo essere state bollate come “traditrici” per essersi rifiutate di cantare l’inno nazionale durante la partita d’esordio. Solo due, Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh, sono rimaste in Australia dopo che le altre hanno cambiato idea.