Asprilla: "Atalanta? Il mio Parma ancora superiore"

L'ex attaccante del Parma Tino Asprilla in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha fatto un paragone tra l'Atalanta attuale e il suo Parma: "Sono stato "catturato" da questa Atalanta, che però non è ancora ai livelli del nostro Parma, anche se comunque si sta avvicinando. L’avete vista con il Valencia? Sembrava un allenamento!".

Asprilla si è soffermato poi su due suoi connazionali che stanno ben figurando a Bergamo: "Muriel? Quando era un ragazzino, pensavamo tutti sarebbe diventato un fenomeno. Gli è mancata forza mentale, non si è mai convinto del fatto che avrebbe potuto, e dovuto, diventare una stella. Zapata come me? Fino a qualche anno fa avrei faticato a crederlo, poi è definitivamente esploso. E onestamente, mi ha sorpreso: potenziale eccezionale da sempre, ma non avrei mai pensato che sarebbe diventato uno dei migliori attaccanti in circolazione".

SPORTAL.IT | 15-04-2020 11:53