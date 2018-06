Asprilla: "Il Mondiale lo vince il Brasile"

Tornato in Italia per partecipare all'evento Parma Operazione Nostalgia, Tino Asprilla, in esclusiva per Sportal.it, si è soffermato su tanti temi, tra cui anche il Mondiale in corso di svolgimento in Russia.

Asprilla, che effetto fa tornare qui a Parma?

"Mancavo da tre anni ma, ogni volta che torno, mi sento a casa. Qui ho vissuto i miei migliori anni della mia carriera, sono molto affezionato a questa città".

In Italia hai lasciato un grande ricordo. C'è un momento al quale sei più legato?

"Beh, il mio gol al Milan degli Invincibili resterà nella storia del calcio per sempre. E' un gol che tutti ricordano, sono orgoglioso di averlo segnato io e di aver fatto perdere una squadra che non perdeva mai (1993, 1-0 Parma e imbattibilità Milan chiusa a 58 gare consecutive, ndr)".

Segui ancora il calcio italiano? La favorita resta la Juventus anche per il prossimo anno?

"Guardo sempre il calcio italiano. Seguo soprattutto i miei connazionali. La Juventus? E' la favorita assoluta ma attenzione anche alle altre grandi. Poi sono contento che il Parma è tornato in A, speriamo che faccia un bel campionato".

Si stanno giocando i Mondiali. Chi è la favorita di Asprilla?

"Credo che il Brasile si porterà a casa il Mondiale. Ha tantissimo talento e, quando vogliono, giocano benissimo".

