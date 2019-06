Asse Napoli-Parma, rispunta un vecchio nome

La collaborazione tra Parma e Napoli, che tanti benefici ha portato ai crociati nel campionato appena concluso pensando all’apporto fornito da giocatori come Sepe e Inglese nella conquista della salvezza, potrebbe proseguire anche nel prossimo mercato.

Intervenuto a 'Radio Kiss Kiss', infatti, il ds del Parma Daniele Faggiano, fresco di rinnovo del contratto, non ha smentito l’interesse per Marko Rog, centrocampista croato tornato al Napoli dopo i sei mesi in prestito al Siviglia: "Rog è un'idea che può tornare d'attualità ma dobbiamo fare valutazioni sul bilancio e puntiamo a patrimonializzare la società attraverso operazioni che non siano prestiti secchi".

"Con Giuntoli ci sentiamo ogni giorno” ha concluso il dirigente salentino.



SPORTAL.IT | 07-06-2019 00:01