Assen, i tempi delle prime libere di MotoGp

Due Yamaha davanti a tutti dopo la prima sessione di prove libere ad Assen, in Olanda. Sono quelle di Quartararo e Vinales. Terzo tempo per il ducatista Petrucci, nonostante una brutta caduta all'inizio della sessione. Marquez sesto. In ritardo Valentino Rossi, dodicesimo, che ha pagato un problema iniziale dovuto al sensore della velocità nella ruota anteriore, e Andrea Dovizioso, tredicesimo.

Molto indietro anche Jorge Lorenzo, diciottesimo.

I tempi (primi dieci)

1 F. QUARTARARO 1:33.909

2 M. VIÑALES +0.077

3 D. PETRUCCI +0.260

4 A. RINS +0.514

5 T. NAKAGAMI +0.532

6 M. MARQUEZ +0.613

7 C. CRUTCHLOW +0.680

8 K. ABRAHAM +0.687

9 P. ESPARGARO +0.750

10 J. MILLER +0.765

SPORTAL.IT | 28-06-2019 10:50