Assen, i tempi delle terze libere: chi va in Q2

Fabio Quartararo ha realizzato il tempo più veloce nelle terze prove libere ad Assen, dove domenica si corre il Gran Premio d’Olanda di Motogp. Secondo tempo per Danilo Petrucci, poi Maverick Vinales e Marc Marquez. Valentino Rossi riesce in un primo momento ad entrare in Q2 grazie a un buon crono all’ultimo tentativo: quinto. Ma il suo giro viene cancellato per aver ecceduto nei limiti della pista nella curva-18 e dovrà quindi affrontare la Q1.

Tra i dieci Morbidelli e Dovizioso (nono), fuori Iannone e Rins. Lorenzo salterà il Gp dopo la brutta caduta di venerdì.

Direttamente in Q2:

Quartararo

Petrucci

Vinales

Marquez

Nakagami

Morbidelli

Miller

Dovizioso

Crutchlow

Mir

I tempi delle terze libere (primi dieci)

1 F. QUARTARARO 1:32.471

2 D. PETRUCCI +0.109

3 M. VIÑALES +0.167

4 M. MARQUEZ +0.217

5 V. ROSSI +0.410 (cancellato)

6 T. NAKAGAMI +0.419

7 F. MORBIDELLI +0.442

8 J. MILLER +0.447

9 A. DOVIZIOSO +0.451

10 C. CRUTCHLOW +0.485

SPORTAL.IT | 29-06-2019 10:50