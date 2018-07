Francesco Bagnaia chiude un weekend perfetto trionfando ad Assen nel Gran Premio d'Olanda, categoria Moto2.

Il centauro dello Sky Racing Team, dopo essersi messo in evidenza nelle libere e aver conquistato la pole position sabato, ha trionfato nella gara di domenica precedendo per distacco Fabio Quartararo e Alex Marquez. In classifica generale Bagnaia allunga su Miguel Oliveira, che è arrivato solo sesto.

SPORTAL.IT | 01-07-2018 13:50