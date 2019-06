Assen, Marquez lancia la sfida

Forte del vantaggio di 37 punti nella classifica piloti di MotoGp, Marc Marquez guarda con fiducia e ottimismo anche al prossimo Gran Premio, in programma ad Assen nel prossimo fine settimana.

Lo spagnolo della Honda sembra già carico per uno degli appuntamenti storici del calendario iridato: "Assen è un circuito in cui è necessario essere molto precisi e costanti – ha dichiarato -. Essere forti nei cambi di direzione veloci è davvero importante per andare bene. Non vedo l’ora di gareggiare lì di nuovo perché in passato ci sono state grandi battaglie e abbiamo regalato ai fan un grande spettacolo".

"Sono sicuro che faremo una bella gara domenica. Il meteo sembra buono e sono fiducioso che possiamo avere un buon weekend", ha concluso il campione del mondo in carica.

