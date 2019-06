Assen: record e pole per Quartararo, Rossi quattordicesimo

Grazie al tempo di 1:32.017, Fabio Quartararo conquista la pole position ad Assen davanti a Vinales. Il giovane pilota francese ha frantumato il record del circuito e ha preceduto lo spagnolo di 0.140. Terzo tempo per Alex Rins a +0.441.

Solo quarto, in seconda fila, Marc Marquez che al suo fianco avrà Mir e Crutchlow mentre i ducatisti sono più lontani: settimo Danilo Petrucci, decimo Jack Miller e undicesimo Andrea Dovizioso. Un buon nono posto per Morbidelli.

Niente da fare invece per Valentino Rossi: il Dottore non ha superato il taglio del Q1 e partirà dalla quattordicesima posizione in griglia.

Quartararo commenta così la pole: “Incredibile questa sensazione di velocità nell’ultimo settore, c’era molto vento: sono entrato molto forte alla curva 15 e abbiamo trovato questa pole position in un circuito speciale come quello olandese”.

Anche Vinales si dice soddisfatto: “Ho sfiorato la pole, ma sono contento perché possiamo ancora migliorare tanto, soprattutto nel terzo settore. Per ora è un buon fine settimana, siamo sempre stati davanti e in gara proveremo a essere lì anche quando conta“.

“Il mio feeling con la moto è molto buono – continua lo spagnolo -, come quello che avevo al Montmelò, ma dobbiamo ancora lavorare soprattutto sull’elettronica. In gara dipenderà molto dalla partenza, farò di tutto per vincere. Le difficoltà di Valentino? Non lo so, non sono nella sua testa, ma posso dire che la moto non è facile, si muove tanto ed è difficile da capire”.

Questa la top ten con i tempi:

1 Quartararo (Yamaha Petronas) 1’32″017

2 Vinales (Yamaha) +0″140

3 Rins (Suzuki) +0″441

4 Marquez (Honda) +0″714

5 Mir (Suzuki) +1″068

6 Crutchlow (Honda Lcr) +1″211

7 Petrucci (Ducati) +1″265

8 Nakagami (Honda Lcr) +1″278

9 Morbidelli (Yamaha Petronas) +1″297

10 Miller (Ducati Paramac) +1″306

