Napoli, De Laurentiis tende la mano a Manolas

Uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata del Napoli è senza dubbio quello di Kostas Manolas. Il difensore della Roma era stato accostato anche alla Juventus che, però sembra a un passo da chiudere l’affare De Ligt.

A margine di un evento tenutosi alla Camera dei Deputati, De Laurentiis ha parlato del possibile arrivo del greco in azzurro: “Le grandi squadre nascono da una grande difesa e direi anche un grande centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande accoppiata, come ne abbiamo avute tante nel passato”.

Proprio il centrale senegalese ha recentemente chiarito il suo futuro: “Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Se resterò al Napoli? Non lo so, credo di sì“.

Un altro possibile colpo potrebbe essere James Rodriguez: “E’ una vecchia notizia…nessuno ha mai negato che non vada bene per noi Rodriguez, anzi esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia del calciatore, c’è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti”.

Allan e Insigne sono due giocatori molto richiesti. Il primo è da tempo nel mirino del Paris Saint Germain mentre l’attaccante sarebbe il rinforzo ideale per diverse squadre di Premier League: “Se l’offerta è in un contesto di mercato che mi consente di correre ai ripari in tempo, si possono anche prendere anche in considerazione. Ma se invece si tratta di chiudere negli ultimi dieci giorni di mercato allora non si può fare”.

Qualora dovesse partire Lorenzo Insigne, la società partenopea intensificherebbe i contatti con Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, prodotto del vivaio del Barcellona e transitato per il Milan in prestito dai blaugrana nella seconda metà della stagione 2016-2017, si è rilanciato al Watford, dove è stato protagonista di un’annata soddisfacente con 12 gol realizzati. Gli inglesi valutano il veloce attaccante 30 milioni di euro e non hanno alcuna intenzione di fare sconti.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 16:10