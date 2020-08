Asso in arrivo, i napoletani sognano: "Spacca le partite!”

Finalmente sembra essere arrivata la svolta che molti tifosi del Napoli attendevano: il Sassuolo è pronto a far cadere il muro eretto per Jeremie Boga. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui sarebbe ormai in fase di definizione l’affare tra il club neroverde e il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli riguardando il passaggio dell’attaccante franco-ivoriano alla corte di Rino Gattuso.

Il Sassuolo quasi convinto dall’offerta del Napoli

Il Sassuolo alla fine è sul punto di accettare l’ultima offerta del Napoli, pari a 25 milioni di euro più il cartellino di Gennaro Tutino, talento cresciuto nelle giovanili azzurre e che negli ultimi anni s’è messo in mostra in serie C e B: De Zerbi lo stimerebbe parecchio e lo riterrebbe una contropartita accettabile per completare l’affare Boga.

Gattuso, dunque, potrebbe presto avere a disposizione l’attaccante esterno dal dribbling facile che tanto desiderava. La notizia lanciata dal Corsport ha naturalmente creato grande entusiasmo sul web tra i tifosi del Napoli.

I tifosi esultano: “Boga spacca le partite!”

“Speriamo: Boga ha forza fisica, velocità e piedi buoni, può veramente spaccare le partite con la sua velocità”, il commento di Enzo su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo partenopeo. “Boga è veramente forte!”, aggiunge entusiasta Michele. “Grande talento speriamo che arrivi”, commenta Roberto.

Micio invece critica la scelta di Boga: “Un altro esterno sinistro: già abbiamo Lozano, Insigne, Younes, Mertens e Politano che possono giocare là… serve l’esterno destro”. Ma immediata arriva la replica di Ettore: “Eh si perché Mertens non gioca a sinistra da due anni e mezzo… Insigne è un esterno tattico e non di corsa come Boga. Younes e Lozano imparagonabili a Boga e Politano può giocare solo ed unicamente a destra… Tira le somme e vedi quanti ne abbiamo. E poi Boga può giocare nei tre ruoli dell’attacco”.

Infine, Stefano aspetta a esultare: “Manca solo la firma del giocatore… Quante volte ho letto questa frase”.

SPORTEVAI | 26-08-2020 11:57