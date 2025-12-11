Assoluti: Ceccon snobba Riccione per l’Australia, Curtis torna negli USA e Pilato non c’è. Sacchi scommette su Mao: “Pazzesca”

Dopo la scorpacciata di medaglie agli Europei, l’Italia si rituffa in acqua per gli Assoluti in vasca corta di Riccione. Tra i big tanti assenti, le attenzioni sono tutte puntate sulla Next Gen

Tutto pronto per gli Assoluti di nuoto in vasca corta di Riccione. Neanche il tempo per smaltire la sbornia di medaglie di Lublino che già si torna a gareggiare per l’ultima competizione del 2025. Una manifestazione che vedrà tante assenze tra i big italiani ma non manca la curiosità per vedere ancora all’opera i nuovi talenti emergenti come quello di Alessandra Mao o di Carlos D’Ambrosio.

Le assenze di Riccione

La manifestazione di Riccione è anche quella delle assenze, la distanza ravvicinata con l’Europeo in vasca corta di Lublino non ha di certo aiutato la presenza dei big della nostra nazionale. Il programma di impegni molto fitto e non ha permesso la presenza di tutti i migliori esponenti del nostro nuoto. Ma è anche questione di scelte. Thomas Ceccon e Alberto Razzetti hanno deciso di rinunciare alla gara per volare di nuovo in Australia e partecipare a una manifestazione decisamente nuova. I due azzurri saranno impegnati nel team World contro quello australiano in prove di velocità e di staffette miste.

Non ci sarà la grande protagonista degli Europei, Sara Curtis, che come aveva già annunciato al direttore tecnico Butini è tornata subito negli States per dare alcuni esami universitari prima di viaggiare di nuovo in direzione Italia per trascorrere il Natale in famiglia, e stessa cosa anche per Anita Bottazzo che ha deciso di rinunciare anche agli Europei. E mancherà anche Benedetta Pilato, ancora squalificata dopo la storiaccia di Singapore.

Carlos D’Ambrosio e Alessandro Mao: osservati speciale

Se qualche big ha deciso di rinunciare, la competizione rimane comunque molto interessante per la presenza dei tanti giovani che hanno fatto bene anche a Lublino. Inutile dire che lo sguardo sarà puntato soprattutto su Alessandra Mao che dopo l’esordio tra i grandi a livello internazionale, ora punta a fare bene anche agli Assoluti. Per lei un programma che potrebbe essere un vero e proprio tour de force visto che è iscritta a quasi tutte le gare dello stile libero (dai 50 ai 400). E grande attenzione anche a Carlos D’Ambrosio, un altro degli atleti in crescita: per lui ci saranno le prove su 100, 200 e 400. Ma ci sono anche le veterane Silvia Di Pietro e Simona Quadarella così come Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Alessandro Miressi.

Sacchi scommette su Mao

L’opinionista Rai, Luca Sacchi, ha esaltato la prova della nazionale italiana agli ultimi Europei in un articolo pubblicat su La Gazzetta dello Sport: “Il volto di questa nuova Italia è Sara Curtis, un personaggio particolare anche perché non avevamo mai avuto una sprinter simile. Ha una presenza fisica regale, meravigliosa e ci fa sognare in chiave olimpica. Ma questo è un movimento che dopo una selezione molto rigida e anni di risultati consistenti, si presenta pronto al grande evento. Chi esce dai risultati è pronto come una volta succedeva agli americani. In piccolo siamo ormai molto simili a loro”. E l’ex nuotatore esalata la giovane Alessandra Mao: “E’ una forza della natura, è ancora grezza tecnicamente ma la cosa che trovo fantastica è che quando si alza il livello lei si trova meglio”.