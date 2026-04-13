Curtis e D’Ambrosio, è caccia a record storici: Ceccon cerca risposte, Pilato per il riscatto. Cosa succederà agli Assoluti

La stagione del grande nuoto è finalmente arrivata. Se nell’anno senza Mondiali e senza Olimpiadi, lo sguardo tende a rivolgersi un po’ più in là, gli Assoluti di Riccione rappresentano comunque un appuntamento da non sottovalutare soprattutto in chiave futura e non solo per gli Europei che sono in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto. Non solo i veterani del movimento azzurro come Ceccon e Quadarella, grande attesa per i giovani come Curtis, D’Ambrosio e Alessandra Mao.
- Curtis e D’Ambrosio per fare la storia
- Ceccon: quale futuro sui 200 dorso
- Pilato per il riscatto, che attesa per Mao
- Assoluti di Riccione: tutto quello che c’è da sapere
- Il programma delle finali agli Assoluti
Curtis e D’Ambrosio per fare la storia
Dopo averla seguita a distanza, è il momento di tornare a vedere da vicino Sara Curtis e i progressi fatti negli ultimi mesi alla Virginia University. I primi indizi sono arrivati negli scorsi Europei (ma in corta) di Lublino dove l’azzurra ha dimostrato tutta la sua affinità con le distanze brevi in particolare nei dorso. Ora però c’è da provare a fare qualcosa di importante anche nei 100 stile in una gara che sarà molto interessante. L’azzurra ha strappato il record italiano a Federica Pellegrini con il tempo di 53”01, ora si candida a diventare la prima a diventare la prima italiana sotto il muro dei 53”.
Nella stessa distanza sogna in grande anche il nome emergente dello stile libero italiano. Carlos D’Ambrosio vuole continuare il suo percorso di crescita, i 200 sembrano la gara d’elezione naturale ma è nei 100 che può provare a prendersi una vetrina importante. Il record di Alessandro Miressi è fermo al 47”45 siglato nel 2021, Carlos ha un personale di 47”78, riuscire a prendersi il primato significherebbe entrare nell’élite della specialità ma anche nella distanza doppia l’ambizione è quella di provare ad abbattere il muro dell’1’44”.
Ceccon: quale futuro sui 200 dorso
Thomas Ceccon arriva a Riccione con la voglia di fare dei test più che di cementare dei risultati. Il campione olimpico di Parigi è infatti iscritto a solo due gare e nessuna delle due fa parte dei suoi punti di forza: i 50 stile e i 200 dorso. La sensazione è che il veneto soprattutto nel dorso vuole capire quali sono i suoi margini di miglioramento in una specialità che negli ultimi anni ha visto un progresso importante a livello Mondiale.
Pilato per il riscatto, che attesa per Mao
Benedetta Pilato ha dovuto rinunciare agli Europei in vasca corta per la nota “vicenda Singapore”, ora vuole lasciarsi tutto alle spalle e mettersi nuovamente alla prova sia nei suoi 50 rana che sulla distanza doppia. La competizione soprattutto nei 100 è feroce e non sarà facile nemmeno strappare un pass per gli Europei. Ma non c’è dubbio che la grande attesa sia tutta per Alessandra Mao che un anno fa nella piscina di Riccione si è rivelata al mondo del nuoto italiano. Ai Criteri giovanili di qualche giorno fa si è nascosta mettendo le sue gare preferite, a Riccione avrà un tour de force da portare avanti ma anche la possibilità di fare numeri importanti.
Assoluti di Riccione: tutto quello che c’è da sapere
Tutto pronto per gli Assoluti di Riccione con inizio martedì 14 aprile e conclusione sabato 18 aprile. Una competizione che vale anche come qualificazione ai prossimi campionati Europei e dunque ha valenza doppia. L’accesso alla manifestazione continentale è garantito a tutti gli atleti che conquisteranno la vittoria ma anche agli atleti che otterranno il tempo limite stabilito dalla Federazione. In caso di mancata qualificazione però ci sarà la possibilità di provare a centrare il pass anche in occasione del Settecolli in programma a Roma dal 26 al 28 giugno.
Il programma delle finali agli Assoluti
Come sempre capita in occasione delle grandi manifestazioni di nuoto, il mattino è dedicato a batterie e qualificazioni mentre al pomeriggio si svolgeranno le gare che assegnano i titoli (ci saranno anche le gare riservate alla categoria junior). Questo il programma delle finali:
14 aprile
- 50 dorso maschile
- 400 stile maschile
- 100 rana femminile
- 50 farfalla maschile
- 400 misti femminile
- 50 stile maschile
- 4×100 stile femminile
15 aprile
- 50 dorso femminile
- 200 farfalla maschile
- 100 farfalla femminile
- 100 dorso maschile
- 200 rana femminile
- 100 rana maschile
- 200 stile femminile
- 4×200 stile maschile
16 aprile
- 800 stile maschile
- 200 misti femminile
- 200 misti maschile
- 100 stile femminile
- 1500 stile femminile
- 4×100 mista maschile
- 4×100 mista femminile
17 aprile
- 100 farfalla maschile
- 100 dorso femminile
- 200 dorso maschile
- 200 farfalla femminile
- 200 rana maschile
- 50 stile femminile
- 200 stile maschile
- 4×200 stile femminile
18 aprile
- 50 rana femminile
- 50 rana maschile
- 400 stile femminile
- 400 misti maschile
- 200 dorso femminile
- 1500 stile maschile
- 50 farfalla femminile
- 4×100 stile maschile