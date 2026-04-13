Curtis e D’Ambrosio, è caccia a record storici: Ceccon cerca risposte, Pilato per il riscatto. Cosa succederà agli Assoluti

Da domani a Riccione si scende in acqua per la prima grande rassegna in vasca olimpica: grande attesa per vedere all’opera la giovanissima Mao, le assenza di Martinenghi e Viberti, tutto quello che c’è da sapere

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La stagione del grande nuoto è finalmente arrivata. Se nell’anno senza Mondiali e senza Olimpiadi, lo sguardo tende a rivolgersi un po’ più in là, gli Assoluti di Riccione rappresentano comunque un appuntamento da non sottovalutare soprattutto in chiave futura e non solo per gli Europei che sono in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto. Non solo i veterani del movimento azzurro come Ceccon e Quadarella, grande attesa per i giovani come Curtis, D’Ambrosio e Alessandra Mao.

Curtis e D’Ambrosio per fare la storia

Dopo averla seguita a distanza, è il momento di tornare a vedere da vicino Sara Curtis e i progressi fatti negli ultimi mesi alla Virginia University. I primi indizi sono arrivati negli scorsi Europei (ma in corta) di Lublino dove l’azzurra ha dimostrato tutta la sua affinità con le distanze brevi in particolare nei dorso. Ora però c’è da provare a fare qualcosa di importante anche nei 100 stile in una gara che sarà molto interessante. L’azzurra ha strappato il record italiano a Federica Pellegrini con il tempo di 53”01, ora si candida a diventare la prima a diventare la prima italiana sotto il muro dei 53”.

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Nella stessa distanza sogna in grande anche il nome emergente dello stile libero italiano. Carlos D’Ambrosio vuole continuare il suo percorso di crescita, i 200 sembrano la gara d’elezione naturale ma è nei 100 che può provare a prendersi una vetrina importante. Il record di Alessandro Miressi è fermo al 47”45 siglato nel 2021, Carlos ha un personale di 47”78, riuscire a prendersi il primato significherebbe entrare nell’élite della specialità ma anche nella distanza doppia l’ambizione è quella di provare ad abbattere il muro dell’1’44”.

Ceccon: quale futuro sui 200 dorso

Thomas Ceccon arriva a Riccione con la voglia di fare dei test più che di cementare dei risultati. Il campione olimpico di Parigi è infatti iscritto a solo due gare e nessuna delle due fa parte dei suoi punti di forza: i 50 stile e i 200 dorso. La sensazione è che il veneto soprattutto nel dorso vuole capire quali sono i suoi margini di miglioramento in una specialità che negli ultimi anni ha visto un progresso importante a livello Mondiale.

Pilato per il riscatto, che attesa per Mao

Benedetta Pilato ha dovuto rinunciare agli Europei in vasca corta per la nota “vicenda Singapore”, ora vuole lasciarsi tutto alle spalle e mettersi nuovamente alla prova sia nei suoi 50 rana che sulla distanza doppia. La competizione soprattutto nei 100 è feroce e non sarà facile nemmeno strappare un pass per gli Europei. Ma non c’è dubbio che la grande attesa sia tutta per Alessandra Mao che un anno fa nella piscina di Riccione si è rivelata al mondo del nuoto italiano. Ai Criteri giovanili di qualche giorno fa si è nascosta mettendo le sue gare preferite, a Riccione avrà un tour de force da portare avanti ma anche la possibilità di fare numeri importanti.

Assoluti di Riccione: tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto per gli Assoluti di Riccione con inizio martedì 14 aprile e conclusione sabato 18 aprile. Una competizione che vale anche come qualificazione ai prossimi campionati Europei e dunque ha valenza doppia. L’accesso alla manifestazione continentale è garantito a tutti gli atleti che conquisteranno la vittoria ma anche agli atleti che otterranno il tempo limite stabilito dalla Federazione. In caso di mancata qualificazione però ci sarà la possibilità di provare a centrare il pass anche in occasione del Settecolli in programma a Roma dal 26 al 28 giugno.

Il programma delle finali agli Assoluti

Come sempre capita in occasione delle grandi manifestazioni di nuoto, il mattino è dedicato a batterie e qualificazioni mentre al pomeriggio si svolgeranno le gare che assegnano i titoli (ci saranno anche le gare riservate alla categoria junior). Questo il programma delle finali:

14 aprile

50 dorso maschile

400 stile maschile

100 rana femminile

50 farfalla maschile

400 misti femminile

50 stile maschile

4×100 stile femminile

15 aprile

50 dorso femminile

200 farfalla maschile

100 farfalla femminile

100 dorso maschile

200 rana femminile

100 rana maschile

200 stile femminile

4×200 stile maschile

16 aprile

800 stile maschile

200 misti femminile

200 misti maschile

100 stile femminile

1500 stile femminile

4×100 mista maschile

4×100 mista femminile

17 aprile

100 farfalla maschile

100 dorso femminile

200 dorso maschile

200 farfalla femminile

200 rana maschile

50 stile femminile

200 stile maschile

4×200 stile femminile

18 aprile