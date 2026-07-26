Assoluti, Tamberi tra flop e rabbia: Sioli vola. Inzoli sulle orme di Furlani, Pernici titolo e proposta di matrimonio

Gimbo scende in pedana con una fasciatura, litiga con la pedana e mostra la sua frustrazione. L’Italia guarda al futuro con Inzoli, Pernici, Sioli e Polzonetti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gianmarco Tamberi cede lo scettro a Mattia Sioli. Il salto in alto italiano ha già da un po’ un nuovo re che conferma il suo grande talento anche agli Assoluti di Firenze. Gimbo è ancora lontano dalla sua condizione migliore e dimostra tutta la sua grande frustrazione con uno sfogo. Ma l’Italia scopre tanti nuovi talenti nella due giorni di gare in Toscana.

Il flop di Tamberi con “vaffa”

Non è stata la serata di Gianmarco Tamberi. Il campione marchigiano arriva in pedana con una fasciatura al piede destro e lo spirito di Gimbo non è quello dei soliti. L’azzurro sembra subito far fatica, supera 2,16 ma poi comincia a litigare con l’asticella a quota 2,20. Il salto giusto arriva solo al terzo tentativo con Gianmarco che riesce a fare la misura e sfoga tutta la sua frustrazione con un “vaffa” piuttosto eloquente. Alla misura di 2,24 però il litigio con rincorsa ed esplosione finale continua e stavolta arriva anche l’eliminazione. Il titolo va al giovanissimo Matteo Sioli che eguaglia il suo record personale a 2,30 (fallendo l’assalto poi ai 2,34) davanti a un giovane ritrovato come Stronati che fa il personale con 2,27.

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La proposta di matrimonio di Pernici

Qualche settimana fa Francesco Pernici è entrato nella storia riuscendo a cancellare uno dei primati italiani più vecchi di sempre, quello degli 800. Ora decide di continuare il suo momento positivo prendendosi il titolo italiano con una gara dominata. E dopo l’arrivo il festeggiamento è senza dubbio particolare visto che l’azzurro ha continua la sua corsa, in direzione della fidanzata Sara Spatti con tanto di anello e proposta di matrimonio (ovviamente accettata). Nella prova femminile titolo a Elisa Coiro.

Inzoli sulle orme di Furlani

Tra i grandi assenti della due giorni di Firenze c’è senza dubbio Mattia Furlani. Il campione mondiale ha deciso di rinunciare all’appuntamento per concentrarsi sul recupero fisico dopo l’infortunio. E nello spazio lasciato libero, si sta infilando alla grande Francesco Inzoli che qualche giorno fa aveva centrato il suo primato personale superando quota 8 metri e che a Firenze si conferma con il nuovo record personale a 8,27. A Birmingham non basterà per una medaglia in una specialità in cui i risultati sono incredibili ma l’Italia può contare sul 21enne che sta facendo “salti” da gigante.

Scotti vola, le staffetta italiane sperano

Tra le gare più interessanti in prospettiva futura per l’Italia ci sono i 400 metri e i 400 ostacoli. Nei “piani” il titolo italiano va a Edoardo Scotti primo italiano a scendere sotto i 45” in una gara agli Assoluti ma alle sue spalle scalpitano anche Lorenzo Benati (al primato personale) e i giovani Luca Sito e Mohamed Saoudassi. Nella prova femminile continua a viaggiare ad alti livelli anche Anna Polinari che batte Alice Mangione e Alessandra Bonora.

Prove di alto livello anche negli ostacoli con Francesco Sibilio che sembra tornato quello di un tempo vincendo con il tempo di 48”50 e dimostrando di essere in grande crescita. Bene anche Ayomide Folorunso, anche lei in miglioramento, che vince la gara con un perentorio 54”41. Tutti risultati che fanno ben sperare per le staffetta 4×400 e per la 4×400 mista.

Le altre gare: Polzonetti vola, sorpresa Dezza

Tantissime le gare, tra i risultati più interessanti c’è quello di Celeste Polzonetti che continua la sua crescita sui 100 ostacoli. La ragazza, classe 2005, che si allena negli Stati Uniti eguaglia il suo primato personale vincendo il titolo italiano con 12”74. La sorpresa arriva sui 200 maschili che vedono la vittoria di un altro classe 2005, Filippo Dezza che toglie il titolo a Fausto Desalu facendo registrare il suo primato personale con 20”48 e magari avanzando la sua candidatura per uno dei posti in staffetta. Secondo titolo italiano per Nadia Battocletti, che dopo i 5000, trionfa anche nei 1500 con un grande giro finale.