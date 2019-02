Assurdo caso Var, succede l'incredibile a Ferrara

Incredibile caso Var a Ferrara: la Spal si è vista annullare la rete del vantaggio dalla tecnologia, e contemporaneamente ha ricevuto un calcio di rigore a sfavore, che ha deciso il match.

Il clamoroso episodio è avvenuto durante la partita delle 12.30 tra Spal e la Fiorentina, terminata 1-4 per i toscani: dopo l’1-1 del primo tempo frutto delle reti di Petagna per i padroni di casa al 36′ ed Edimilson Fernandes per gli ospiti al 44′, la Spal era tornata in vantaggio al 74′ con Valoti.

Lo stadio Mazza in festa per il 2-1 ha ricevuto una doppia doccia fredda un minuto dopo. L’arbitro Pairetto, dopo aver consultato il monitor su chiamata del Var, ha ravvisato un fallo nell’area della Spal ai danni di Chiesa nell’azione precedente a quella del gol: ha quindi annullato la rete degli estensi, ed assegnato il rigore agli ospiti, per lo sconcerto e la rabbia dei giocatori di casa e del pubblico presente.

Veretout su dischetto ha realizzato al 79′ l’1-2 e la partita, fino a quel momento equilibrata, è diventata un monologo: i ferraresi, crollati psicologicamente, hanno subito il terzo e il quarto gol da Simeone e Gerson, in un Mazza sempre più infuriato e incredulo per quanto accaduto.

Dopo il match il tecnico della Fiorentina Pioli ha commentato così l’episodio: “Sul rigore penso che il regolamento sia questo, non c’è stata nessuna scenetta”.

Di tutt’altro parere il presidente della Spal Mattioli: “Queste cose sono inaccettabili, va bene il Var ma fatto a questa maniera è una roba incredibile. La nostra società non può essere trattata così. Noi non protestiamo mai ma dopo certi episodi ti senti che ti abbiano rubato sotto gli occhi. Oggi comunque sconfitta immeritata. Ho guardato l’episodio attentamente, se devi fermare un’azione da gol per un fallo del genere mi scappa da ridere. Chiesa possiede la dote di inventare falli di rigore, è una persona poco seria. Non era un netto fallo di rigore. I viola ci hanno messo in difficoltà fin da subito, ma oggi non meritavamo questo trattamento”.

SPORTAL.IT | 17-02-2019 14:55