Asta in vista per Saponara

Neppure il prestito alla Sampdoria è servito a Riccardo Saponara per rilanciarsi. A Genova il trequartista è stato allenato da Marco Giampaolo, suo mentore a Empoli, ma ora che il prestito si è esaurito l’ex milanista è tornato alla Fiorentina, da dove ripartirà rapidamente.

Sulle sue tracce, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', ci sono Lecce e Udinese: i salentini neopromossi vogliono dare qualità alla fase offensiva, mentre i friulani prenderebbero in considerazione l’ipotesi solo in caso di cessione di Rodrigo De Paul.



SPORTAL.IT | 23-07-2019 21:53