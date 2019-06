Asta internazionale in vista per Izzo

È stato il miglior giocatore del Torino per rendimento nell’ultima stagione insieme a Salvatore Sirigu. E allora su Armando Izzo si sono inevitabilmente accesi i riflettori del mercato.

Il difensore napoletano, secondo quanto riporta Tuttosport, è infatti entrato nel mirino di almeno cinque top club italiani e stranieri. Arsenal, Manchester United ed Everton hanno manifestato interesse per quanto riguarda la Premier, dopo che nelle scorse settimane si era parlato di sondaggi da parte anche del Siviglia, oltre che di Inter e Napoli.

L’agente del giocatore, Paolo Palermo, è volato a Londra per approfondire la situazione, ma al momento il presidente granata Urbano Cairo non vuole sentir parlare di cessione dell’ex genoano, valutato non meno di 30 milioni, cifra che i club inglesi non sembrano al momento disposti a stanziare.



SPORTAL.IT | 22-06-2019 15:39