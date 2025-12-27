Aston Martin fa sul serio: dopo Newey punta su Lambiase. Colpito Verstappen, Red Bull in apprensione

Spunta una nuova indiscrezione che, indirettamente, è legata a Max Verstappen: si vocifera che il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase stia discutendo con Aston Martin per un ruolo apicale

Se c’è nella F1 una persona capace di mettere in riga uno come Max Verstappen, ebbene quello è Gianpiero Lambiase. L’ingegnere di pista è il punto di riferimento del quattro volte campione del mondo in Red Bull sia in gara che fuori, con cui a volte ci sono stati anche delle discussioni in cui però Lambiase riusciva a contenere lo spirito scalpitante e polemico del suo pilota fuoriclasse. Ma secondo The Race l’ingegnere potrebbe accasarsi altrove, direzione Aston Martin.

L’offerta di Aston Martin a Lambiase e il ruolo di Newey

Ad essere precisi, la testata inglese sostiene che ci siano dei contatti tra le parti. E sul tavolo pare ci sia un’offerta molto allettante per il 45enne nativo di Bedford, a cui sarebbe stato proposto un ruolo apicale all’interno del team, magari come amministratore delegato o team principal.

In quest’ultimo caso Lambiase leverebbe le castagne dal fuoco ad Adrian Newey, altro fuoriuscito da Red Bull e che intende concentrarsi principalmente sulla progettazione della monoposto, mettendo quindi a disposizione il suo incontrastato talento nel creare vetture vincenti senza lasciarsi distrarre da altre questioni legate alla gestione del team.

Il mistero sul futuro di Lambiase

Si vocifera perciò dell’ipotesi di un passaggio di consegne tra Newey, che occuperebbe il ruolo di team principal ad interim, e Lambiase, una volta terminato il periodo di gardening. Secondo The Race comunque Aston Martin pare molto decisa ad assicurarsi i servigi di GP, così come Red Bull al tempo stesso non vuole privarsene.

Questo perché a Verstappen, come abbiamo accennato, mancherebbe un punto di riferimento, nonché un amico con cui si conosce dal 2016 e con il quale ha creato un sodalizio vincente. Certo, all’ultimo Gran Premio di questa stagione, ad Abu Dhabi, l’olandese dopo aver mancato di un soffio il quinto titolo ha parlato con Lambiase di “un’ultima volta” in cui hanno dimostrato di che pasta sono fatti, e la commozione dello stesso ingegnere potrebbe essere stata dettata non solo dalla stagione in rimonta del suo pilota, ma per il fatto che forse il suo ruolo era destinato a cambiare in Red Bull.

Chi potrebbe sostituire Lambiase

Ora invece The Race allude ad un vero e proprio cambio di casacca per Lambiase, con Verstappen che perderebbe così un’altra figura importante del suo circoletto dopo Helmut Marko, ritiratosi dal rutilante mondo della F1, e dopo altre figure tecniche di peso in Red Bull. Ovviamente l’ex team principal Christian Horner non fa testo, visto che il suo licenziamento oltre a portare all’arrivo di Laurent Mekies ha contribuito a distendere un clima che in squadra si era fatto prossimo alla rottura.

Circolano nel frattempo le ipotesi su chi potrebbe sostituire Lambiase, qualunque sia la sua destinazione. The Race parla di Simon Rennie, già figura di riferimento per Daniel Ricciardo quando correva in Red Bull.

Aston Martin punta a Verstappen?

Di sicuro dal canto suo Aston Martin ha l’ambizione di sfruttare il nuovo regolamento tecnico del 2026 per conquistare un posto di pregio all’interno della competizione in F1. Newey è stato uno dei primi tasselli, e il suo lavoro inizierà a dare i propri frutti già con la prossima monoposto.

Il team di Stroll però non vuole fermarsi qui, e sa che oltre alla vettura servono i piloti: dacché si parla di ipotesi, un’altra suggestiva che circola riguarda il fatto che Aston Martin agirebbe su Lambiase per arrivare al pesce grosso, ovvero conquistarsi i favori di Verstappen. Che a sua volta è in scadenza di contratto con Red Bull nel 2028 e al momento non sembra propenso ad andare altrove. Ma una eventuale separazione con il suo ingegnere di pista potrebbe cambiare le carte in tavola?

Di recente lo stesso olandese ha ribadito che il team di Milton Keynes è per lui una seconda famiglia, ma nello sport anche i matrimoni più solidi all’improvviso possono rompersi. In passato c’erano state conversazioni con Mercedes che Verstappen definì nulla più che “amichevoli”. Magari, amichevolmente, potrebbero essercene anche con Aston Martin.