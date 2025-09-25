Aston Villa-Bologna: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Europa League 2025-2026

Inizia il cammino in Europa anche per il team di Italiano: ballottaggio in difesa Heggem-Vitik, dubbio in avanti tra Castro e Dallinga. Tutte le info

Dopo l’esordio della Roma di Gasperini in Europa League, tocca ora al Bologna iniziare il proprio percorso nella competizione. La squadra di Italiano debutta con una trasferta insidiosa in Inghilterra, sul campo dell’Aston Villa, nella prima giornata della fase a gironi. I rossoblù arrivano all’appuntamento forti della vittoria in campionato contro il Genoa; situazione diversa per la formazione di Emery, chiamata a invertire la rotta dopo un avvio complicato in Premier,con due sconfitte e tre pareggi, e l’eliminazione in Carabao Cup.

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta tv e streaming

Aston Villa-Bologna, valida per la prima giornata di Europa League, si giocherà questa sera alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (252) e in streaming su Now e Sky Go, previo abbonamento.

Partita: Aston Villa-Bologna

Data: 25 settembre 2025

Orario: 21

Stadio: Villa Park

Diretta tv e streaming: Sky Sport 252, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

Le probabili formazioni

L’Aston Villa cerca quindi la svolta proprio contro il Bologna, con l’obiettivo di riscattare un inizio di stagione difficile: soltanto tre punti raccolti finora e una posizione di classifica deficitaria in Premier, con la squadra ferma al terzultimo posto. Per la sfida ai rossoblù, Emery dovrebbe riproporre la linea difensiva a quattro con Konda e Pau Torres al centro, supportati dai terzini Cash e Maatsen, a protezione del portiere Martinez. In mezzo al campo spazio a McGinn e Kamara, mentre il reparto offensivo sarà affidato a Malen, Elliott e Sancho, schierati alle spalle della punta centrale Watkins.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konda, Pau, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Elliott, Sancho; Watkins. All. Emery.

Avvio a corrente alternata per il Bologna, che in Serie A ha collezionato due sconfitte e due vittorie, l’ultima arrivata in extremis contro il Genoa. Il tecnico rossoblù dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali. In difesa resta vivo il ballottaggio tra Heggem e Vitik per affiancare Lucumi al centro, con Zortea a destra e Lykogiannis a sinistra a completare la linea. In mediana agirà la coppia composta da Ferguson e Freuler. Sulla trequarti spazio a Orsolini, Fabbian e Rowe, schierati a sostegno dell’unica punta: resta da sciogliere il dubbio sul titolare, con Castro e Dallinga in corsa per una maglia dal primo minuto.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano

L’arbitro del match

Designazione arbitrale tutta spagnola per Aston Villa-Bologna. A dirigere il match sarà Jesús Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso. Il quarto uomo è José Luis Munuera. Al VAR c’è Cesar Soto Grado, mentre all’AVAR spazio a Carlos del Cerro Grande.