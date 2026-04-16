Aston Villa-Bologna, dove vederla
Il fischio d’inizio tra Aston Villa e Bologna, valida per i quarti di finale di Europa League, ci sarà stasera 16 aprile alle ore 21 al Villa Park. Il match si potrà seguire in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW.
- Partita: Aston Villa-Bologna
- Dove: Villa Park
- Data: 16 aprile 2026
- Orario: 21
- Diretta: Sky Sport
- Streaming: Now, SkyGo
- Competizione: Europa League
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Come arrivano al match
Senza girarci troppo intorno, per passare il turno al Bologna serve un’impresa. La squadra di Italiano nonostante un’ottima partita nel match d’andata, parte con un passivo di 3-1. I rossoblù sembrano aver ritrovato un po’ di smalto e in Serie A sono reduci da due vittorie di fila. L’Aston Villa viene dal pareggio contro il Nottingham Forest e da una striscia di quattro risultati utili di fila, considerando tutte le competizioni ufficiali. Emery in Premier League è molto vicino alla conquista della Champions, visto che in Inghilterra se ne qualificheranno cinque. Un grande lavoro che potrebbe raggiungere l’apice con la vittoria dell’Europa League. I Villans sono i favoriti, ma la strada è lunga.
Le probabili formazioni
- ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendìa; Watkins. Allenatore: Unai Emery. A disposizione: Bizot, Wright, Garcia, Bogarde, Lindelof, Maatsen, Mings, Douglas Luiz, Sancho, Abraham, Bailey, Elliott. Indisponibili: Kamara. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cash, Digne, Lindelof, McGinn, Rogers.
- BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, Lykogiannis, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castaldo, Odgaard, Orsolini. Indisponibili: Dallinga, Dominguez, Skorupski. Squalificati: Lucumì. Diffidati: Bernardeschi, Ferguson, Italiano.
Chi arbitra Aston Villa-Bologna
Questa la squadra arbitrale che dirigerà il match:
- ARBITRO: Sanchez Martinez.
- ASSISTENTI: Cabanero-Prieto.
- IV UOMO: Munuera Montero.
- VAR: De Cerro Grande.
- AVAR: Soto Grado.