Ai rossoblù serve un'impresa per cercare di ribaltare il match contro gli inglesi: le scelte degli allenatori e tutte le info

Notte europea decisiva per il Bologna, chiamato a una vera impresa sul campo dell’Aston Villa nei quarti di finale di Europa League. Dopo il 3-1 dell’andata, i rossoblù devono ribaltare il risultato al Villa Park per continuare a sognare, ma la squadra inglese è in grande forma e tra le favorite per la vittoria finale. Novanta minuti per continuare a sognare e al massimo salutare la competizione con grande rispetto. Aston Villa-Bologna, dove vederla

Come arrivano al match

Le probabili formazioni

Chi arbitra Aston Villa-Bologna

Aston Villa-Bologna, dove vederla

Il fischio d’inizio tra Aston Villa e Bologna, valida per i quarti di finale di Europa League, ci sarà stasera 16 aprile alle ore 21 al Villa Park. Il match si potrà seguire in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW.

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Partita: Aston Villa-Bologna

Dove: Villa Park

Data: 16 aprile 2026

Orario: 21

Diretta: Sky Sport

Streaming: Now, SkyGo

Competizione: Europa League

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Come arrivano al match

Senza girarci troppo intorno, per passare il turno al Bologna serve un’impresa. La squadra di Italiano nonostante un’ottima partita nel match d’andata, parte con un passivo di 3-1. I rossoblù sembrano aver ritrovato un po’ di smalto e in Serie A sono reduci da due vittorie di fila. L’Aston Villa viene dal pareggio contro il Nottingham Forest e da una striscia di quattro risultati utili di fila, considerando tutte le competizioni ufficiali. Emery in Premier League è molto vicino alla conquista della Champions, visto che in Inghilterra se ne qualificheranno cinque. Un grande lavoro che potrebbe raggiungere l’apice con la vittoria dell’Europa League. I Villans sono i favoriti, ma la strada è lunga.

Le probabili formazioni

ASTON VILLA (4-2-3-1) : Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendìa; Watkins. Allenatore : Unai Emery. A disposizione : Bizot, Wright, Garcia, Bogarde, Lindelof, Maatsen, Mings, Douglas Luiz, Sancho, Abraham, Bailey, Elliott. Indisponibili : Kamara. Squalificati : nessuno. Diffidati : Cash, Digne, Lindelof, McGinn, Rogers.

: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendìa; Watkins. : Unai Emery. : Bizot, Wright, Garcia, Bogarde, Lindelof, Maatsen, Mings, Douglas Luiz, Sancho, Abraham, Bailey, Elliott. : Kamara. : nessuno. : Cash, Digne, Lindelof, McGinn, Rogers. BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, Lykogiannis, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castaldo, Odgaard, Orsolini. Indisponibili: Dallinga, Dominguez, Skorupski. Squalificati: Lucumì. Diffidati: Bernardeschi, Ferguson, Italiano.

Chi arbitra Aston Villa-Bologna

Questa la squadra arbitrale che dirigerà il match:

ARBITRO : Sanchez Martinez.

: Sanchez Martinez. ASSISTENTI : Cabanero-Prieto.

: Cabanero-Prieto. IV UOMO : Munuera Montero.

: Munuera Montero. VAR : De Cerro Grande.

: De Cerro Grande. AVAR: Soto Grado.

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