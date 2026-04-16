Aston Villa-Bologna 4-0, pagelle: Bernardeschi e Orsolini non incidono, Ravaglia ancora colabrodo

Finisce a Birmingham l'avventura in Europa League dei rossoblù, sotto 3-0 già all'intervallo: inutili i cambi di Italiano, in semifinale derby inglese tra villans e Nottingham Forest

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La speranza era già flebile dopo il 3-1 per l’Aston Villa maturato al Dall’Ara, dopo mezz’ora è andata via anche quella. Il Bologna conclude la sua avventura in Europa League, da ritenersi comunque positiva, ma gli inglesi si sono dimostrati squadra decisamente superiore.

Aston Villa scatenato nel primo tempo

In avvio il Bologna ci crede, e sembra non risentire del passivo dell’andata. L’Aston Villa aspetta, senza scoprirsi e concedendo solo i tiri da fuori. Ma al 16′ Watkins colpisce finalizzando al meglio una bella azione manovrata dei villans. Gli inglesi prendono campo, i felsinei arretrano, il fallo di mani di Vitik al 25′ viene considerato punibile ma Ravaglia sbarra la strada a Rogers. Passa un minuto e Buendia sigla il 2-0 sfruttando una dormita collettiva della difesa bolognese da un fallo laterale. E al 37′ Rogers si riscatta dopo l’errore dal dischetto e sigla il 3-0 con un bel diagonale che sorprende Ravaglia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rivivi qui tutte le emozioni di Aston Villa-Bologna

Il Bologna dice addio all’Europa League

Anche l’avvio di secondo tempo vede un Bologna intraprendente: Orsolini prova a dare una scossa, ma l’Aston Villa è sempre pericoloso. Inevitabilmente il ritmo cala, Emery butta dentro i due ex romanisti Abraham e Bailey, c’è spazio anche per l’ex Juve Douglas Luiz. Il Bologna tiene palla ma non affonda, il secondo tempo scivola via senza sussulti ma all’89’ arriva anche il quarto gol di Konsa, che dopo l’andata segna anche nella partita di ritorno. Aston Villa in semifinale contro il Nottingham Forest, derby inglese. Tanto per cambiare.

Le pagelle dell’Aston Villa

Martinez 6 Stavolta non deve compiere miracoli, gli basta l’ordinario

Stavolta non deve compiere miracoli, gli basta l’ordinario Cash 6,5 Rowe lo impegna ma riesce a tenerlo con bravura

Rowe lo impegna ma riesce a tenerlo con bravura Konsa 6,5 Non ha tanto lavoro da svolgere, si limita a tenere alta la linea quando serve. E si toglie lo sfizio di segnare ancora

Non ha tanto lavoro da svolgere, si limita a tenere alta la linea quando serve. E si toglie lo sfizio di segnare ancora Pau Torres 6,5 Castro gli sbatte contro, lui quasi non se ne accorge. Sbarra la strada a qualsiasi tentativo bolognese

Castro gli sbatte contro, lui quasi non se ne accorge. Sbarra la strada a qualsiasi tentativo bolognese Digne 6,5 Bernardeschi è il più intraprendente del Bologna, limita le scorribande per dedicarsi al contenimento con attenzione. Nel finale nega il gol della bandiera

Bernardeschi è il più intraprendente del Bologna, limita le scorribande per dedicarsi al contenimento con attenzione. Nel finale nega il gol della bandiera Tielemans 7 Fa valere tecnica e visione di gioco

Fa valere tecnica e visione di gioco Onana 7 Fisicamente dominante nel mezzo

Fisicamente dominante nel mezzo McGinn 6,5 Domina sulla sua fascia, aiuta anche Cash nei raddoppi

Domina sulla sua fascia, aiuta anche Cash nei raddoppi Rogers 7,5 Grande assist per l’1-0, rende la vita difficile a Vitik. Sbaglia un rigore, sigla il 3-0. Incontenibile

Grande assist per l’1-0, rende la vita difficile a Vitik. Sbaglia un rigore, sigla il 3-0. Incontenibile Buendia 7,5 Entra nell’azione del vantaggio, sigla con classe e furbizia il 2-0

Entra nell’azione del vantaggio, sigla con classe e furbizia il 2-0 Watkins 7,5 Gol numero 100 con l’Aston Villa, tanto di cappello. E una prestazione sontuosa

Sostituzioni

Abraham 5,5 Giochi ormai fatti, entra per dare fiato a Watkins

Giochi ormai fatti, entra per dare fiato a Watkins Bailey 6 Prova a ravvivare il finale di una partita chiusa da tempo

Prova a ravvivare il finale di una partita chiusa da tempo Douglas Luiz sv

Sancho sv

Bogarde sv

Le pagelle del Bologna

Ravaglia 5 Riscatta l’errore dell’andata parando il rigore a Rogers, ma è colpevole sul 3-0

Riscatta l’errore dell’andata parando il rigore a Rogers, ma è colpevole sul 3-0 Joao Mario 5 Schierato a sinistra, contro McGinn non passa una bella serata

Schierato a sinistra, contro McGinn non passa una bella serata Vitik 5 In grande difficoltà su Rogers, provoca il rigore anche se Ravaglia ci mette una mano.

In grande difficoltà su Rogers, provoca il rigore anche se Ravaglia ci mette una mano. Casale 5 Brutta serata con Watkins e Rogers che fanno quello che vogliono

Brutta serata con Watkins e Rogers che fanno quello che vogliono Miranda 5 Si perde Buendia sul 2-0, ed è un errore grave. Prova a non dare riferimenti entrando spesso dentro al campo, ma non trova spazi. Resta da capire perché venga schierato a destra. Nel secondo tempo con l’ingresso di Zortea torna sulla sua fascia, ma ormai è tardi

Si perde Buendia sul 2-0, ed è un errore grave. Prova a non dare riferimenti entrando spesso dentro al campo, ma non trova spazi. Resta da capire perché venga schierato a destra. Nel secondo tempo con l’ingresso di Zortea torna sulla sua fascia, ma ormai è tardi Ferguson 5 Tanti errori e una presenza poco palpabile a centrocampo

Tanti errori e una presenza poco palpabile a centrocampo Moro 5 Beffato da Buendia in occasione del 2-0, prova a dare un contributo in costruzione ma non trova mai l’imbeccata giusta

Beffato da Buendia in occasione del 2-0, prova a dare un contributo in costruzione ma non trova mai l’imbeccata giusta Freuler 5 Primo tempo da Chi l’ha visto

Primo tempo da Chi l’ha visto Bernardeschi 5,5 Scalda due volte i guanti del Dibu, prova a combinare qualcosa ma predica abbastanza nel deserto

Scalda due volte i guanti del Dibu, prova a combinare qualcosa ma predica abbastanza nel deserto Castro 5,5 Prende tante botte, ma non riesce a trovare spazi anche se l’impegno non manca mai

Prende tante botte, ma non riesce a trovare spazi anche se l’impegno non manca mai Rowe 6 Sempre pimpante anche se stavolta Cash gli prende bene le misure. Ma ancora una volta l’ultimo ad arrendersi

Sostituzioni

Orsolini 6 Dà un po’ di brio quando entra

Dà un po’ di brio quando entra Zortea 6 Prova qualche iniziativa a sostegno di Orsolini

Prova qualche iniziativa a sostegno di Orsolini Shom 5 Non trova spazi da aggredire

Non trova spazi da aggredire Odgaard sv

sv Heggem sv

La pagella dell’arbitro

Sanchez 6 Fischia tanto, forse troppo, ma comunque non commette errori