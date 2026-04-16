Aston Villa-Bologna 4-0, pagelle: Bernardeschi e Orsolini non incidono, Ravaglia ancora colabrodo

La speranza era già flebile dopo il 3-1 per l’Aston Villa maturato al Dall’Ara, dopo mezz’ora è andata via anche quella. Il Bologna conclude la sua avventura in Europa League, da ritenersi comunque positiva, ma gli inglesi si sono dimostrati squadra decisamente superiore.
- Aston Villa scatenato nel primo tempo
- Il Bologna dice addio all'Europa League
- Le pagelle dell'Aston Villa
- Le pagelle del Bologna
- La pagella dell'arbitro
Aston Villa scatenato nel primo tempo
In avvio il Bologna ci crede, e sembra non risentire del passivo dell’andata. L’Aston Villa aspetta, senza scoprirsi e concedendo solo i tiri da fuori. Ma al 16′ Watkins colpisce finalizzando al meglio una bella azione manovrata dei villans. Gli inglesi prendono campo, i felsinei arretrano, il fallo di mani di Vitik al 25′ viene considerato punibile ma Ravaglia sbarra la strada a Rogers. Passa un minuto e Buendia sigla il 2-0 sfruttando una dormita collettiva della difesa bolognese da un fallo laterale. E al 37′ Rogers si riscatta dopo l’errore dal dischetto e sigla il 3-0 con un bel diagonale che sorprende Ravaglia.
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Il Bologna dice addio all’Europa League
Anche l’avvio di secondo tempo vede un Bologna intraprendente: Orsolini prova a dare una scossa, ma l’Aston Villa è sempre pericoloso. Inevitabilmente il ritmo cala, Emery butta dentro i due ex romanisti Abraham e Bailey, c’è spazio anche per l’ex Juve Douglas Luiz. Il Bologna tiene palla ma non affonda, il secondo tempo scivola via senza sussulti ma all’89’ arriva anche il quarto gol di Konsa, che dopo l’andata segna anche nella partita di ritorno. Aston Villa in semifinale contro il Nottingham Forest, derby inglese. Tanto per cambiare.
Le pagelle dell’Aston Villa
- Martinez 6 Stavolta non deve compiere miracoli, gli basta l’ordinario
- Cash 6,5 Rowe lo impegna ma riesce a tenerlo con bravura
- Konsa 6,5 Non ha tanto lavoro da svolgere, si limita a tenere alta la linea quando serve. E si toglie lo sfizio di segnare ancora
- Pau Torres 6,5 Castro gli sbatte contro, lui quasi non se ne accorge. Sbarra la strada a qualsiasi tentativo bolognese
- Digne 6,5 Bernardeschi è il più intraprendente del Bologna, limita le scorribande per dedicarsi al contenimento con attenzione. Nel finale nega il gol della bandiera
- Tielemans 7 Fa valere tecnica e visione di gioco
- Onana 7 Fisicamente dominante nel mezzo
- McGinn 6,5 Domina sulla sua fascia, aiuta anche Cash nei raddoppi
- Rogers 7,5 Grande assist per l’1-0, rende la vita difficile a Vitik. Sbaglia un rigore, sigla il 3-0. Incontenibile
- Buendia 7,5 Entra nell’azione del vantaggio, sigla con classe e furbizia il 2-0
- Watkins 7,5 Gol numero 100 con l’Aston Villa, tanto di cappello. E una prestazione sontuosa
Sostituzioni
- Abraham 5,5 Giochi ormai fatti, entra per dare fiato a Watkins
- Bailey 6 Prova a ravvivare il finale di una partita chiusa da tempo
- Douglas Luiz sv
- Sancho sv
- Bogarde sv
Le pagelle del Bologna
- Ravaglia 5 Riscatta l’errore dell’andata parando il rigore a Rogers, ma è colpevole sul 3-0
- Joao Mario 5 Schierato a sinistra, contro McGinn non passa una bella serata
- Vitik 5 In grande difficoltà su Rogers, provoca il rigore anche se Ravaglia ci mette una mano.
- Casale 5 Brutta serata con Watkins e Rogers che fanno quello che vogliono
- Miranda 5 Si perde Buendia sul 2-0, ed è un errore grave. Prova a non dare riferimenti entrando spesso dentro al campo, ma non trova spazi. Resta da capire perché venga schierato a destra. Nel secondo tempo con l’ingresso di Zortea torna sulla sua fascia, ma ormai è tardi
- Ferguson 5 Tanti errori e una presenza poco palpabile a centrocampo
- Moro 5 Beffato da Buendia in occasione del 2-0, prova a dare un contributo in costruzione ma non trova mai l’imbeccata giusta
- Freuler 5 Primo tempo da Chi l’ha visto
- Bernardeschi 5,5 Scalda due volte i guanti del Dibu, prova a combinare qualcosa ma predica abbastanza nel deserto
- Castro 5,5 Prende tante botte, ma non riesce a trovare spazi anche se l’impegno non manca mai
- Rowe 6 Sempre pimpante anche se stavolta Cash gli prende bene le misure. Ma ancora una volta l’ultimo ad arrendersi
Sostituzioni
- Orsolini 6 Dà un po’ di brio quando entra
- Zortea 6 Prova qualche iniziativa a sostegno di Orsolini
- Shom 5 Non trova spazi da aggredire
- Odgaard sv
- Heggem sv
La pagella dell’arbitro
Sanchez 6 Fischia tanto, forse troppo, ma comunque non commette errori