Aston Villa, Terry pronto a rinnovare

John Terry è pronto a rinnovare il contratto che lo lega all'Aston Villa. In realtà è già tutto fatto, manca solo il verdetto della promozione in Premier League che il club di Birmingham si giocherà nella finale di sabato contro il Fulham.

In caso di vittoria scatterebbe il rinnovo di una stagione e un bonus di circa 2 milioni di euro per il 37enne difensore. E contro il Chelsea cosa succederebbe? "Io spero che resti anche l'anno prossimo – taglia corto il tecnico dei Villans, Steve Bruce -, e' ancora uno dei migliori difensori ed e' ammirato da tutti. Capisco che per lui non sarebbe facile giocare contro il Chelsea, ma per me non e' un problema".

SPORTAL.IT | 24-05-2018 10:55