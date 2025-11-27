Aston Villa-Young Boys choc: Malen ferito alla testa da un bicchiere, scontri con la polizia e match sospeso

Altissima tensione al Villa Park di Birmingham, match di Europa League: tifosi svizzeri completamente fuori controllo, lancio di oggetti, sediolini divelti e pugni agli agenti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Follia durante Aston Villa-Young Boys, match valevole per la 5a giornata di Europa League. Malen, attaccante della squadra di Unai Emery, è stato ferito alla testa da un bicchiere lanciato dal settore ospiti dopo aver segnato il gol dell’1-0. Momenti di altissima tensione si sono registrati anche alla fine del primo tempo, quando si sono verificati scontri tra tifosi svizzeri e la polizia.

Aston Villa-Young Boys, Malen ferito alla testa

La partita al Villa Park di Birmingham, si è sbloccata al minuto 27, quando il 26enne attaccante olandese dell’Aston Villa, Malen, ha trafitto Keller, portando così in vantaggio la squadra di casa. Il gol è stato realizzato proprio sotto lo spicchio di stadio occupato dalla tifoseria ospite.

Che si è resa protagonista di un vergognoso lancio di oggetti dagli spalti con il chiaro intento di colpire i calciatori della compagine di Emery che stavano festeggiando. E sono riusciti nel loro obiettivo, perché Malen è stato ferito alla testa da un bicchiere. Per l’ex Borussia Dortmund un piccolo taglio e per fortuna solo tanto spavento. Anche altri compagni di squadra sono stati colpiti.

Tifosi scatenati: scontri con la polizia

Poco prima dell’intervallo Malen ha colpito di nuovo, segnando la rete del 2-0. Questa volta, però, ha ben pensato di stazionare alla larga dai sostenitori dello Young Boys, completamente fuori controllo. Hanno, infatti, continuato a lanciare sul rettangolo verde oggetti di tutti i tipi sul campo e a nulla è valso l’appello rivolto dal capitano della formazione elvetica Loris Benito.

Anzi, la situazione è degenerata. Sono stati divelti diversi sediolini, sferrati poi contro le forze dell’ordine. Come riferisce il Sun, alcuni tifosi svizzeri seduti nelle prime file hanno addirittura iniziato a colpire a pugni gli agenti di polizia e le guardie di sicurezza.

La decisione dell’arbitro: partita sospesa

L’arbitro bulgaro Georgi Kabakov si è rifiutato di riprendere il gioco, visto il clima ‘da guerriglia’ al Villa Park. Il match è ripreso solamente una volta ristabilito l’ordine, dopo circa cinque minuti di caos totale.

Quarantacinque minuti da incubo, un’altra pagina nera che ha fatto immediatamente il giro del pianeta e dei social. E meno male che a Malen è andata bene: le immagini non lasciano margini a dubbi, l’attaccante dell’Aston Villa ha rischiato grosso.