Astori, dopo la svolta nelle indagini interviene la famiglia

Dopo la svolta nelle indagini riguardanti la morte di Davide Astori, la famiglia dell’ex difensore della Fiorentina è intervenuta pubblicando una lunga lettera sul Corriere dello Sport in cui chiede silenzio.

“Le notizie diffuse nei giorni scorsi delle quali, peraltro, non si conoscono le fonti, risultano estremamente confuse, talvolta contraddittorie o superficiali e dunque fuorvianti, poiché tutte le informazioni desunte da approfondimenti clinici e relazioni medico-legali sono ancora secretate dalla Procura di Udine, al punto che neppure la nostra famiglia, ad oggi unica coinvolta nella vicenda, ne è a conoscenza – si legge nella lunga nota -. Per questo e in segno di rispetto per Davide, oltre che per tutti noi, e senza dimenticare lo straordinario affetto che ci avete riservato in questi mesi, chiediamo che venga mantenuto il silenzio più rigoroso relativamente alle indagini in corso da parte della stessa Procura. Certi che comprendiate le ragioni della nostra richiesta, dettata dalle estreme difficoltà del momento, Vi ringraziamo. Famiglia Astori”.

La reazione dei famiglia di Astori arriva qualche giorno dopo la diffusione della notizia da parte dell’Ansa secondo la quale, dalla relazione del medico legale, è emersa una patologia cardiaca mai scoperta, un disturbo al cuore che nessun esame aveva rivelato in precedenza. Gli inquirenti sono ora al lavoro per capire se la patologia poteva essere diagnosticata in anticipo e se il calciatore viola si sarebbe potuto salvare.

Il Corriere della Sera aveva però già anticipato la relazione dei professori Carlo Moreschi e Gaetano Thiene: si parla di tachiaritmia, un'accelerazione improvvisa dei battiti, che avrebbe portato alla morte del ragazzo. Esattamente il contrario delle ipotesi iniziali di bradiaritmia, cioè quando il cuore rallenta il battito fino a fermarsi definitivamente.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 15:05