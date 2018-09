Atalanta a Firenze senza Masiello

Atalanta a Firenze senza Andrea Masiello. Il difensore, che di origini è proprio toscano (è nato a Viareggio), è stato l'unico assente nella seduta di allenamento che i nerazzurri hanno tenuto a Zingonia venerdì pomeriggio.

Il centrale ex Genoa e Bari sta combattendo contro un acciacco muscolare e la sensazione è che possa non essere in campo contro la Fiorentina. Al suo posto, in caso di assenza, Gian Piero Gasperini potrebbe affidarsi a Gianluca Mancini, che peraltro proprio al Franchi bagnò il suo esordio in serie A il 24 settembre 2017.

La Dea è alle prese con altri due ballottaggi: la maglia da centravanti è contesa da Duvan Zapata e Musa Barrow, mentre anche in porta continua la rivalità tra Etrit Berisha e Pierluigi Gollini. La rifinitura di sabato potrebbe fare chiarezza su questi due dubbi di formazione.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 20:30