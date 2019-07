Atalanta a Milano per la Champions, la Curva Nord insorge

Come se non bastassero le delusioni delle ultime due stagioni, partite con grandi ambizioni ma concluse con sofferte qualificazioni alla Champions League, e come se non bastassero le preoccupazioni legate al mercato e in particolare al destino di due esuberi eccellenti come Mauro Icardi e Radja Nainggolan, il primo dei quali destinato a restare in Italia indossando la maglia di un’altra big, i tifosi dell’Inter sono ora sul piede di guerra relativamente al futuro di… San Siro.

La notizia secondo cui l’Atalanta potrebbe disputare al “Meazza” le partite interne della fase a gironi della prossima Champions League non è infatti proprio andata giù al tifo organizzato dell’Inter, che ha preso una posizione molto chiara in opposizione a tale scenario, che sembra sempre più probabile.

Attraverso un duro comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della Curva Nord il cuore pulsante del tifo interista ha detto no all’”invasione” di San Siro:

“Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di entrambe le curve milanesi non lo sia.

Ancora una volta ci vediamo costretti a manifestare civilmente il nostro disappunto e per questa ragione invitiamo fin da ora tutti i frequentatori della Nord a ritrovarsi davanti al Baretto in tutte le occasioni in cui veramente l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions.

Il nostro dovrà essere un presidio civile nel limite del nostro diritto di una libera frequentazione di un locale pubblico con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’assurdità di una scelta dettata dagli interessi e che calpesta ogni logica. L’Atalanta a Milano? No grazie”.

Un parere chiaro, che si aggiunge a quello analogo espresso dalla tifoseria del Milan e anche dalla società rossonera e in particolare dal presidente Scaroni, mentre le istituzioni milanesi, a cominciare dal sindaco Sala, si sono dette favorevoli alla possibilità di ospitare l’Atalanta.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 14:05