Atalanta a tutta per Florian Thauvin

L’Atalanta culla il sogno Florian Thauvin. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l’attaccante del Marsiglia avrebbe dato il suo ok al trasferimento in Serie A e Bergamo.

I nerazzurri hanno iniziato a trattare con il Marsiglia per il giocatore in scadenza nel 2021, che potrebbe lasciare l’OM per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L’alternativa è il russo Aleksey Miranchuk, della Lokomotiv Mosca.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 24-08-2020 10:05