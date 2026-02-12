Atalanta, addio a Lookman e lungo stop per De Ketelaere: è l’ora di Raspadori, Gattuso gongola

Il belga si è operato al ginocchio e sarà indisponibile per più di un mese: nella Dea è il momento dell’ex Atletico Madrid, che potrà arrivare in forma ai playoff mondiali

Nel mezzo della lotta per un posto in Europa, l’Atalanta perde Charles De Ketelaere: il belga è stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico che lo terrà fuori per più di un mese. Senza più Ademola Lookman, Raffaele Palladino dovrà spostare il peso dell’attacco su Giacomo Raspadori: una buona notizia per il c.t. Rino Gattuso in vista dei playoff mondiali di fine marzo.

Atalanta, lungo stop per De Ketelaere

Dopo aver salutato Ademola Lookman, passato all’Atletico Madrid nel mercato di gennaio, l’Atalanta perde per un po’ anche Charles De Ketelaere. Il trequartista belga ha rimediato una lesione al menisco interno del ginocchio destro nel riscaldamento della gara contro la Cremonese ed oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico. “Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna – si legge nel comunicato diffuso oggi dal club bergamasco – L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

Quante partite salta De Ketelaere

L’infortunio di De Ketelaere, il giocatore di maggiore fantasia e spessore tecnico della rosa della Dea, rappresenta un problema serio per Raffaele Palladino, che dovrà fare a meno del belga in un momento chiave della stagione. L’Atalanta è attualmente al 7° posto con 2 punti di ritardo dal Como e nel prossimo mese affronterà una serie di sfide di importanza fondamentale: si inizia sabato con la trasferta in casa della Lazio, seguita in campionato da quella a Bergamo col Napoli; in mezzo c’è l’andata dei playoff di Champions League col Borussia Dortmund, col ritorno fissato per il 25 febbraio. E poi ancora il Sassuolo, l’andata della semifinale di Coppa Italia con la Lazio, l’Udinese e, il 15 marzo, l’Inter.

È da escludere che De Ketelaere possa tornare in campo durante questo tour de force, c’è qualche chance di rivederlo nel match contro il Verona del 22 marzo, ma è molto più probabile che il belga torni in campo direttamente ad inizio aprile, nella gara di Lecce.

È l’ora di Raspadori

Nel prossimo mese, dunque, diventerà sempre più centrale il ruolo di Giacomo Raspadori. Arrivato nel mercato di gennaio dall’Atletico Madrid l’ex attaccante del Napoli ha giocato da titolare solo 2 delle ultime 4 partite dell’Atalanta in campioanto. Senza De Ketelaere, però, l’apporto dell’attaccante di Bentivoglio è destinato a crescere: per Raspadori è arrivato il momento di caricarsi l’Atalanta sulle spalle. Un passo in avanti che attende con ansia anche Rino Gattuso, da sempre grande estimatore del 25enne, che spera di avere l’attaccante al top della forma per fine marzo, quando sono in programma i playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Gattuso gongola per i playoff

Ad eccezione dell’ultima gara persa contro la Norvegia, Raspadori ha sempre giocato in Nazionale da quando Gattuso è c.t., nonostante non sia mai stato titolare nei primi mesi della stagione all’Atletico Madrid. Seconda punta o esterno d’attacco, titolare o a gara in corsa, la sensazione è che il 25enne troverà spazio anche nella semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo. Arrivare a quell’incontro con un buon numero di minuti nelle gambe è esattamente quello che si augurava Gattuso.