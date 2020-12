Atalanta, altro che tregua: parole di fuoco di Gasperini su Gomez

Altro che tregua, quella fra l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini e Alejandro ‘Papu’ Gomez è una battaglia ancora aperta. Nella conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Roma, il tecnico non si è nascosto sulla diatriba interna con il capitano nerazzurro, tra l’altro nemmeno convocato per la sfida di domenica alle 18. “Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia” ha detto Gasperini.

“Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall’allenatore” ha poi aggiunto Gasperini, facendo anche riferimento al messaggio social del calciatore argentino che aveva preannunciato un chiarimento a tempo debito dopo le frizioni degli ultimi giorni.

“Anzianità, appartenenza e numero di partite giocate determinano il ruolo di capitano – ha proseguito il tecnico degli orobici -. Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia. Toloi, Freuler e De Roon sono quelli con più presenze (dietro il Papu, ndr), per me loro tre sono sullo stesso piano. E’ fondamentale avere più giocatori di riferimento per la società, la squadra, lo spogliatoio e l’allenatore”.

Le parole di Gasperini hanno anticipato poi la nota della società che ha confermato come Papu Gomez non faccia parte dell’elenco dei convocati per la sfida contro i giallorossi. “L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez” si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale nel pomeriggio di sabato.

Sembra quindi sempre più vicino l’addio dell’argentino al club che lo accolse nell’estate del 2014: alla finestra, fra le italiane, è rimasta l’Inter, giacché il Milan (altro club cui Gomez era stato accostato negli ultimi giorni) non ha intenzione di investire su un over-30. Non si esclude, comunque, la pista del ‘buen retiro’ in campionati meno affascinanti ma più remunerativi, come quello saudita.

