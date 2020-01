Atalanta, Andrea Masiello ai saluti

L'Atalanta e il Genoa hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore Andrea Masiello da Bergamo al capoluogo ligure. A riportarlo è 'Sky Sport', che contestualizza la decisione nell'ambito di un incontro fra i dirigenti rossublù, compreso il presidente Enrico Preziosi, a Milano.

Masiello lascia l'Atalanta dopo otto stagioni e mezzo in cui ha collezionato 155 presenze e 8 gol in campionato, 12 incontri giocati in Coppa Italia, 14 presenze e 2 gol in Europa League e 4 apparizioni in Champions League. Nella seconda parte di stagione cercherà di auitare la squadra allenata da Davide Nicola a raggiungere l'obiettivo salvezza.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 21:01