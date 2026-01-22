Champions League Atalanta-Athletic Bilbao, moviola: Scamacca, un gol dubbio e uno annullato, poi 12’ di buio e follia per la Dea

La prova dell’arbitro Makkelie nella penultima giornata della Phase di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ne ha ammoniti due

Nato nella colonia di Curacao – isola dell’arcipelago caraibico – e poliziotto di professione, l’arbitro olandese Danny Makkelie, designato dall’Uefa per Atalanta-Atletico Bilbao, è uno dei più affidabili in campo internazionale. Arbitro per vocazione (ha iniziato addirittura a 16 anni, debuttando tra i professionisti nel 2005, 22enne). La severità è uno dei suoi marchi di fabbrica: non tollera le proteste troppo accese ed è di manica larga coi cartellini: nel 2014 ne ha dispensati ben 13 in Ado Den Haag-Feyenoord, tutt’ora record assoluto per l’Eredivisie olandese. In Champions League ha debuttato il 21 ottobre 2014 (in Chelsea-Maribor). Makkelie ha diretto la finale di Europa League 2020 tra Siviglia e Inter (3-2 per gli andalusi) ed è un arbitro apprezzato dall’Uefa. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Makkelie con l’Atalanta

Un sol precedente per il fischietto olandese con la Dea: il ko per 3-1 a Madrid con il Real nel 2021.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Steegstra e de Vries con Lindhout IV uomo, l’inglese Salisbury al Var e lo scozzese Dallas all’Avar, l’arbitro ha ammonito Vivian, Jauregizar.

Atalanta-A.Bilbao, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ colpo di testa vincente di Scamacca su assist di Zalewski. Proteste dei baschi per una presunta spinta del bomber ai danni di Paredes, ma per Makkelie è tutto regolare. Primo giallo al 22′, è per Vivian per una trattenuta ai danni di Zalewski. Al 41′ raddoppia Scamacca su assist di De Ketelaere ma l’azione era viziata da un fuorigioco del belga, gol annullato. Al 54′ giallo per Jauregizar per un intervento duro su Zalewski, Regolari i tre gol degli spagnoli in 12′ di buio e follia.. Dopo il recupero Atalanta-Athletic finisce 2-3.