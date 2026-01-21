Atalanta-Atletico Bilbao: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2026

Gara importantissima per i bergamaschi ai fini della qualificazione diretta agli ottavi: le possibili scelte di Palladino e Valverde

Prosegue la settima e penultima giornata della Fase Campionato di Champions League. In campo questa sera anche l’Atalanta di Palladino, che alla New Balance Arena attende l’Athletic Bilbao. L’obiettivo dei bergamaschi è lasciarsi alle spalle il pari in campionato contro il Pisa, rialzare il capo e confermare quanto di buono mostrato in Europa. Dall’altra parte, il club basco arriva dalla sconfitta in Liga con il Maiorca e da un percorso più complesso in Champions, dove non può più permettersi passi falsi. Gara insidiosa, con punti pesanti in palio per entrambe: una vittoria permetterebbe all’Atalanta di avvicinarsi sensibilmente a un posto tra le prime otto, mentre per l’Athletic l’unica strada per proseguire resta quella dei playoff.

La situazione dell’Atalanta e dell’Atletico Bilbao

Le due squadre arrivano alla penultima giornata in situazioni opposte. L’Atalanta ha costruito un percorso solido in Champions, conquistando finora 13 punti: dopo il ko all’esordio contro il PSG campione d’Europa, i bergamaschi hanno raccolto quattro vittorie, contro Club Brugge, Marsiglia, Francoforte e Chelsea, oltre al pari con lo Slavia Praga. Un successo avvicinerebbe in modo significativo la squadra di Palladino alla qualificazione diretta agli ottavi.

Di fronte ci sarà un Athletic Bilbao reduce da un cammino più complicato, con soli 5 punti e un playoff da inseguire per restare in corsa. Finora un’unica vittoria, quella contro il Qarabag, due pareggi, con lo Slavia Praga e, alla sesta giornata, con il PSG, oltre ai ko maturati contro Arsenal, Dortmund e Newcastle. Proprio il punto raccolto contro i campioni d’Europa, però, conferma le insidie di una sfida che resta tutt’altro che scontata.

Ricapitolando, dunque, di seguito riportiamo le informazioni utili per seguire la sfida in calendario questa sera, 21 gennaio:

Dove vedere Atalanta-Atletico Bilbao in diretta tv

La partita tra Atalanta e Atletico Bilbao, valida per la settima giornata di Champions League, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalle reti di Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e Sky Sport 4K.

Atalanta-Atletico Bilbao in streaming

Sarà possibile seguire la sfida tra Atalanta e Atletico Bilbao anche in diretta streaming. Infatti la partita sarà visibile anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

Le probabili formazioni

Palladino recupera Djimsiti e Lookman, con il nigeriano che partirà almeno dalla panchina, considerando l’assenza di Raspadori dalla lista Champions. Restano invece difficili i rientri di Bellanova, che continua a lavorare a parte, e di Bakker. Davanti a Carnesecchi, la linea difensiva a tre è formata da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Sugli esterni spazio a Zappacosta e Bernasconi, mentre in mezzo agiscono De Roon ed Ederson. Alle spalle di Scamacca, unica punta, si muoveranno De Ketelaere e Zalewski.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Diverse le assenze in casa Bilbao, con Valverde costretto a rinunciare a Laporte e a rivedere qualcosa nel reparto arretrato. Davanti a Unai Simon agirà una linea a quattro composta da Gorosabel, Vivian, Paredes e Adama. In mezzo al campo spazio al doppio mediano De Galarreta-Jauregizar. Sulla trequarti si muoveranno Navarro, Sancet e Unai Gomez, con il compito di supportare la manovra offensiva e accompagnare Guruzeta, riferimento avanzato.

ATLETICO BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama; De Galarreta, Jauregizar; Navarro, Sancet, Unai Gomez; Guruzeta. All. Valverde.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Atalanta e Athletic Bilbao sarà l’olandese Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries. Il quarto ufficiale sarà Allard Lindhout, anche lui olandese. Al VAR è stato designato l’inglese Michael Salisbury, mentre l’AVAR sarà lo scozzese Andrew Dallas.