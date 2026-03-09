Atalanta-Bayern Monaco, Palladino ci crede: Pasalic punta sull'orgoglio, Kompany ha un grande problema

Grande attesa per la sfida di andata degli ottavi di Champions tra bergamaschi e tedeschi: tante assenze per il tecnico italiano, mancherà anche Neuer. Kane in dubbio, si deciderà all'ultimo

Se due anni fa hai vinto l’Europa League, e hai appena eliminato il Borussia Dortmund dalla Champions League, di certo nessuno può permettersi di prenderti sotto gamba. E di certo non lo farà proprio una squadra tedesca come il Bayern Monaco.

Atalanta-Bayern, pronostico non scritto

Non che in casa bavarese si augurassero un derby teutonico agli ottavi, ma come ebbe a dire Guardiola qualche tempo fa, incontrare l’Atalanta è come andare dal dentista. Bisognerà capire se il Bayern di Kompany arriverà a Bergamo fornito di dosi sufficienti di anestetico, perché non c’è dubbio che per la squadra di Palladino quella di martedì sarà una partita storica. E i giocatori in campo daranno tutto quello che hanno.

Atalanta, Palladino ci crede

“Loro sono una squadra fortissima – ha dichiarato in conferenza stampa Raffaele Palladino – partiranno favoriti, sono tanti anni che fanno questa competizione, ma nel calcio tutto è possibile, non vogliamo porci limiti, vogliamo confrontarci contro una squadra forte. Per noi è motivo di crescita e orgoglio. Sarà una serata storica, magica, è un sogno per noi essere negli ottavi di finale, i sogni vanno vissuti ad occhi aperti, non vediamo l’ora di scendere in campo. Affronteremo una delle migliori al mondo, però vogliamo confrontarci e goderci questa bellissima serata”.

Tante assenze per Palladino

Purtroppo ci saranno alcune assenze di rilievo: il tecnico ha confermato che non riuscirà a recuperare Ederson, De Ketelaere e Raspadori, in attacco spazio a Gianluca Scamacca che in 8 partite in Europa ha messo a segno 3 reti. A centrocampo confermata la coppia De Roon-Pasalic. Non ci sarà lo squalificato Scalvini, in diffida Kossounou, Djimsiti, Musah, De Roon e lo stesso Scamacca.

Atalanta, la chiave per battere il Bayern

“Il Bayern ha pochi punti deboli – ha detto ancora Palladino – sarà una partita dove bisognerà curare tutti i dettagli. Hanno grandi individualità, davanti attaccano la profondità ma non ci dobbiamo snaturare, dobbiamo essere noi stessi, senza mai abbassare il ritmo ma alzando l’intensità: è la nostra forza, il nostro Dna. È una partita da mission impossibile ma bella da affrontare, ho visto i ragazzi concentrati ma tranquilli nel preparare la gara”.

Kompany: tutto è possibile

Vincent Kompany è uno che ne ha viste tante per cadere nell’inganno di sottovalutare un nome non blasonato, come quello atalantino, ma che ormai da anni rientra nella nobiltà del calcio europeo. “L’Atalanta è l’ultima squadra italiana rimasta in Champions League, è un avversario molto particolare, sarà molto importante questa partita e avvincente, hanno fatto un percorso molto positivo e che sta dando tanti frutti. Non è assolutamente un avversario facile e da sottovalutare e domani noi vogliamo dimostrare il nostro valore. Siamo abituati ad essere favoriti, lo dicono le persone, ma questo non significa che questo determini un risultato. Possiamo accettare questa etichetta che ci date, ma non c’è nulla di impossibile nel calcio“.

Pasalic non ha paura

“Faccio sempre gol pesanti? Un altro non sarebbe male… Noi più esperti sappiamo che dobbiamo portare la nostra esperienza, ce la goderemo, sappiamo che rappresenteremo Bergamo, l’Atalanta e il calcio italiano“. Lo ha detto Mario Pasalic: “Giocare la Champions è il sogno di ogni bambino, ci confronteremo contro i più forti. Ce la siamo giocata alla pari con molte squadre, ci proveremo anche domani. Sappiamo di affrontare una delle migliori squadre al mondo, fra le favorite per vincere la Champions. Cercheremo di mettere tutto quello che abbiamo per fare un’altra impresa, vogliamo vivere un’altra notte magica“.

Stanisic e il “fantasma” di Lookman, Kane in dubbio

In conferenza stampa è intervenuto anche Josip Stanisic, che ha parlato della finale di Europa League vinta dall’Atalanta, quando all’epoca giocava con il Bayer Leverkusen: “Quella finale brucia ancora un po’, Lookman quella sera è stato eccezionale, ma io non voglio giocare come quella sera, voglio fare una prestazione diversa”. Nei bavaresi potrebbe mancare il centravanti Harry Kane: le sue condizioni verranno valutate nella immediata imminenza della partita. “Si è allenato bene ma decideremo domani, vogliamo mettere in campo la formazione migliore ma senza correre rischi”, assicura Kompany.