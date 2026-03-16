Atalanta, Bayern Monaco con un sedicenne in porta: Prescott come Yamal, problema coprifuoco

Kompany in emergenza totale per la sfida di ritorno all'Allianz Arena: nove gli indisponibili, tra cui addirittura quattro portieri. Che rammarico per i nerazzurri

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A leggere la lista degli indisponibili del Bayern Monaco, un pizzico di rammarico in casa Atalanta è inevitabile. Perché il 6-1 subito alla New Balance Arena nel primo atto degli ottavi di Champions sembra chiudere le porte a qualsiasi speranza di rimonta, anche se la corazzata tedesca di Kompany è in emergenza totale. Allarme rosso tra i pali, dove mancano addirittura quattro portieri: all’Allianz Arena potrebbe giocare un ragazzino di 16 anni, per cui si riproporrebbe lo stesso problema già vissuto da Lamine Yamal.

Atalanta, che rammarico: Bayern Monaco decimato

A Bergamo non c’è stata storia. Un po’ per l’evidente superiorità dei campioni di Germania, un po’ per le scelte discutibili di Palladino che ha consegnato la partita agli avversari finendo per subire le critiche di Fabio Capello, il Bayern Monaco ha dilagato blindando la qualificazione ai quarti con punteggio tennistico.

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Peccato. Perché se la Dea avesse perso con un risultato meno netto, all’Allianz Arena – forse – avrebbe potuto mettere in difficoltà i bavaresi. Prima di affrontare il discorso portieri, ci soffermiamo sulle altre defezioni: Kimmich e la stella Olise salteranno la gara di ritorno per squalifica dopo aver scatenato la bufera per quei gialli sospetti (erano diffidati, ndr) ricevuti nel finale della partita d’andata; Ito, Davies e Musiala sono invece fermi ai box per infortunio.

Kompany senza portieri: ne mancano 4

Un’emergenza così tra i pali raramente è capitata nella storia del calcio. Al Bayern, infatti, mancano addirittura quattro portieri. Il totem Neuer, vittima di uno strappo muscolare al polpaccio sinistro, dovrebbe tornare in campo solo dopo la sosta per le nazionali. E la sua riserva, Urbig, ha riportato un trauma cranico in seguito a uno scontro di gioco con Krstovic.

Non è finita qui: anche Ulreich, che non giocava da oltre un anno, si è infortunato in occasione dell’ultima partita di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen. Come se non bastasse, il quarto portiere Klanac, 19 anni, è indisponibile da tempo. C’è una minima speranza di recuperare Urbig, ma solamente se riceverà il via libera dai medici.

Chi è il 16 Prescott: la questione Yamal

Tutto lascia pensare che a difendere la porta del Bayern ci sarà Leonard Prescott, portiere di 16 anni nato a New York ma naturalizzato tedesco che gioca con la formazione dell’Under 19. Il club lo ritiene un predestinato e per struttura fisica ricorda un po’ Donnarumma: nonostante sia ancora un ragazzino, è alto già 196 centimetri. La Champions l’ha solo assaggiata via Youth League, dove in quest’annata ha totalizzato quattro presenze subendo 10 gol.

Come ricorda il quotidiano As, la sua eventuale presenza in campo contro l’Atalanta solleva una questione che ha riguardato il fenomeno del Barcellona Lamine Yamal soprattutto agli Europei del 2024, quando era ancora minorenne. Le leggi della Germania sono chiare: i minorenni non possono essere impiegati dopo le 20:00, anche se per le competizioni sportive il limite è esteso fino alle 23:00. Ciò significa che se la partita dovesse prolungarsi oltre i tempi regolamentari, il Bayern Monaco avrebbe bisogno di un permesso speciale, senza il quale Prescott non può essere utilizzato.