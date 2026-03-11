Atalanta-Bayern, moviola: il Var non sbaglia un colpo, due casi dubbi nel tracollo della Dea

La prova dell’arbitro Eskas nell’andata degli ottavi di Champions League analizzata a microscopio, il fischietto norvegese ha ammonito tre giocatori

Non può appigliarsi neanche agli errori arbitrali l’Atalanta dopo il mortificante 1-6 col Bayern. La squadra diretta dal norvegese Eskas non ha commesso errori: giuste le ammonizioni, regolari tutti i gol. Vediamo cosa è successo.

Atalanta-Bayern, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ già deve intervenire il Var: c’è una trattenuta di Zappacosta ai danni di Luis Diaz, ma dopo un check tutto è regolare e si torna a giocare. Il primo giallo arriva al 39′, col risultato già di 3-0 a favore dei tedeschi: è per Laimer per una trattenuta su Sulemana

Validi tutti e sei i gol dei tedeschi

Al 53′ sul quarto gol del Bayern con Jackson c’è un check del VAR per un tocco di mano di Pavlovic ad inizio azione ma è tutto regolare, la rete viene convalidata. Al 77′ giallo per Olise per perdita di tempo. All’83’ ammonito anche Musah che affronta a muso duro Kimmich, accusandolo di perdita di tempo. Dopo 6′ di recupero Atalanta-Bayern finisce 1-6.

Chi è l’arbitro Eskas

Classe 1988, Espen Eskas l’arbitro della federazione norvegese scelto per Atalanta-Bayern, non ha una consolidata esperienza internazionale (in Champions ha diretto solo 8 volte), eppure, la fiducia in lui da parte del designatore Roberto Rosetti è solida e soprattutto crescente. Esordio a Lipsia nel 2022, a Roma nell’ottobre 2023, quando la squadra di Mourinho giocava contro lo Slavia Praga in Europa League, fu bersaglio della critica per una mancata sanzione nei confronti di Bryan Cristante, che aveva rifilato una gomitata a Zafelris.

Beneaugurante un precedente, in Italia-Belgio quando non vide un rigore di Bastoni per fallo su Openda ma in Milan-Liverpool non convinse del tutto, danneggiando i rossoneri e nelle ultime due uscita con una squadra italiana lasciò a desiderare in Juve-Stoccarda 0-1 e Feyenoord-Inter 0-2.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Engan e Bashevkin con Kringstad IV uomo, il portoghese Tiago Martins al Var e l’olandese Higler all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Laimer, Olise, Musah.