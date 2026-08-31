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CALCIO SERIE A

Atalanta-Bologna 1-0, pagelle: Samardzic ci prova, la papera di Skorupski condanna Tedesco

Ai rossoblù non basta la grande partita di Heggem, che tiene altissima la linea, o di Ferguson, che sostiene un pressing asfissiante: la Dea passa allo scadere grazie a una papera del portiere polacco

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Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

Giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il pressing forsennato del Bologna soffoca il 4-3-3 di Sarri, ancora all’inizio del percorso di trasformazione dell’Atalanta, salvata alla New Balance Arena da una prodezza di Samardzic, accompagnata da una papera di Skorupski. È l’episodio che decide una gara in cui erano stati i rossoblù a giocare meglio: grande prova di Heggem, che guida alla perfezione la linea difensiva dei rossoblù. Perfetto nel pressing e nella gestione della palla Ferguson, nuovo leader della squadra di Tedesco, mentre è sfortunato Cambiaghi, il migliore del pacchetto offensivo. Nella Dea delude il tridente e in particolare De Ketelaere, in enorme difficoltà da esterno d’attacco; male in mezzo anche Gaetano ed Ederson. La grande pressione del Bologna non frutta però molte occasioni da gol e nel finale i rossoblù vengono puniti da un errore del proprio portiere, mai impegnato fino al 95′.

Per l’Atalanta il prossimo è un appuntamento da brivido all’Olimpico contro la Roma del grande ex Gasperini. Il Bologna, invece, cercherà il riscatto nel derby col Sassuolo. A seguire i top e flop del match, le pagelle della gara e le valutazioni dei protagonisti.

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Top & Flop Atalanta

  • Carnesecchi 6,5 - Il Bologna corre tanto ma tira poco, il portiere della Dea resta sempre vigile: bravo su Bernardeschi al 18’ e nella ripresa prima in uscita fuori area e poi sul lampo di Bernardeschi.  
  • Raspadori 5,5 - Rispetto ai due compagni di reparto prova a muoversi in più incontro ai centrocampisti, ma non trova spazi per combinare con i compagni. 
  • Ederson 5 - Non ha spazi per far salire di giri il suo motore ad alta cilindrata: esce a metà della ripresa.   
  • Gaetano 5 - Dovrebbe essere il primo palleggiatore della squadra di Sarri, viene Ingoiato dal pressing del triangolo centrale del Bologna. 
  • Scamacca 5 - A dir poco approssimativo il suo gioco di sponda, la Dea avrebbe bisogno di lui per uscire dal pressing avversario: perde troppi duelli con Helland.    
  • De Ketelaere 4,5 - Il ruolo di esterno nel 4-3-3 lo obbliga a lunghe rincorse e gli toglie ossigeno quando deve inventare. 

 

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Top & Flop Bologna

  • Heggem 6,5 - Il centrale tiene la linea difensiva altissima, impedisce a De Ketelaere di girarsi faccia alla porta e recupera decine di palloni: il norvegese pare deciso a non far rimpiangere Lucumì.
  • Cambiaghi 6,5 - Vitaminico sin dal 1’: pressa e alterna scatti verso il fondo a movimenti nelle vie centrali per smarcarsi. Quasi spacca il palo con una bordata dal limite che fa tremare la New Balance Arena.  
  • Ferguson 6,5 - Nel primo tempo guida la pressione rossoblù con intensità e tempismo perfetti, poi è attento nella gestione del pallone: è lui il leader scelto da Tedesco.  
  • Bernardeschi 6 - Regista largo della squadra di Tedesco, tenta di innescare la superiorità numerica con la lunga gittata dei suoi lanci: splendido l’assist per Ferguson, che parte però in fuorigioco.  
  • Alhassane 6 - Tanto entusiasmo, buona personalità ma poca precisione nel giorno del suo debutto con la maglia rossoblù: fa disperare De Ketelaere, che deve rincorrerlo, ma anche Cambiaghi che riceve solo la metà dei passaggi del nigerino.  
  • Skorupski 4 - Mai impegnato per 95', si fa trovare impreparato sul tiro della disperazione di Samardzic: è il suo errore a decidere la gara e a punire un Bologna che avrebbe meritato molto di più.

 

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Il migliore in campo

  • Samardzic 7 - Alla fine ha sempre ragione chi fa gol: il serbo entra al 68', quasi non vede palla, ma al 95' ha il merito di credere nell'impossibile (e di centrare la porta). Il resto lo fa Skorupski: per il cantiere Atalanta tre punti trovati quasi per caso.

Infortunio per Orsolini

Escluso dall’11 titolare da Tedesco, Orsolini è subentrato nella ripresa al posto di Odgaard, ma la sua partita è durata poco: entrato al 60’ per Odgaard, l’esterno è uscito all’80’ per infortunio, toccandosi il flessore della coscia sinistra. È allarme per il Bologna.  

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