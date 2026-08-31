Atalanta-Bologna 1-0, pagelle: Samardzic ci prova, la papera di Skorupski condanna Tedesco

Ai rossoblù non basta la grande partita di Heggem, che tiene altissima la linea, o di Ferguson, che sostiene un pressing asfissiante: la Dea passa allo scadere grazie a una papera del portiere polacco

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Il pressing forsennato del Bologna soffoca il 4-3-3 di Sarri, ancora all’inizio del percorso di trasformazione dell’Atalanta, salvata alla New Balance Arena da una prodezza di Samardzic, accompagnata da una papera di Skorupski. È l’episodio che decide una gara in cui erano stati i rossoblù a giocare meglio: grande prova di Heggem, che guida alla perfezione la linea difensiva dei rossoblù. Perfetto nel pressing e nella gestione della palla Ferguson, nuovo leader della squadra di Tedesco, mentre è sfortunato Cambiaghi, il migliore del pacchetto offensivo. Nella Dea delude il tridente e in particolare De Ketelaere, in enorme difficoltà da esterno d’attacco; male in mezzo anche Gaetano ed Ederson. La grande pressione del Bologna non frutta però molte occasioni da gol e nel finale i rossoblù vengono puniti da un errore del proprio portiere, mai impegnato fino al 95′.

Per l’Atalanta il prossimo è un appuntamento da brivido all’Olimpico contro la Roma del grande ex Gasperini. Il Bologna, invece, cercherà il riscatto nel derby col Sassuolo. A seguire i top e flop del match, le pagelle della gara e le valutazioni dei protagonisti.