Atalanta-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Atalanta–Bologna accende la 37a giornata della Serie A 2025-26: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00. È un big match per l’Europa tra 7ª e 8ª della classifica: i nerazzurri sono 7° con 58 punti (15 vittorie, 13 pareggi, 8 sconfitte; 50 gol fatti, 34 subiti), i rossoblù 8° a quota 52 (15 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte; 45 gol segnati, 43 incassati). In palio punti pesanti per blindare un piazzamento europeo davanti a un pubblico caldo.
- Probabili formazioni di Atalanta-Bologna
- Gli indisponibili di Atalanta-Bologna
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Atalanta-Bologna
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Atalanta e Bologna
Probabili formazioni di Atalanta-Bologna
Indicazioni della vigilia verso un’Atalanta in 3-4-2-1: Carnesecchi tra i pali, retroguardia con Kolasinac, Bellanova e Ahanor a coprire l’assenza per squalifica di Hien; sulle corsie dovrebbero agire Zappacosta e Zalewski, in mezzo regia e gamba con de Roon e Ederson. Sulla trequarti si va verso la coppia De Ketelaere–Raspadori a supporto di Krstovic. Occhio agli indisponibili: fuori Djimsiti e Scalvini, oltre a Kossounou e Bernasconi. Il Bologna dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: ballottaggio tra Pessina e Skorupski in porta, linea a quattro con Zortea, Heggem, Helland, Miranda per sopperire alla squalifica di Lucumí; in mediana la cerniera Ferguson–Freuler. Sulla trequarti opzione Orsolini–Bernardeschi–Rowe dietro a Castro. Restano ai box Casale, Cambiaghi e Vitik.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Bellanova, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.
- Bologna (4-2-3-1): Pessina; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro.
Gli indisponibili di Atalanta-Bologna
Situazione non banale per entrambe. L’Atalanta perde fisicità e gerarchie dietro: oltre alla squalifica di Hien, pesano gli stop di Djimsiti e Scalvini. In dubbio il rientro di alternative come Kossounou e Bernasconi. Il Bologna deve rinunciare a un perno difensivo come Lucumí per squalifica e fa i conti con le defezioni di Casale, Cambiaghi e Vitik, che tolgono soluzioni sia dietro sia in avanti.
- Atalanta – Infortunati: Djimsiti (lesione al bicipite femorale), Kossounou (infortunio alla coscia), Bernasconi (lesione legamento collaterale mediale), Scalvini (infortunio alla caviglia). Squalificati: Hien (somma di ammonizioni).
- Bologna – Infortunati: Casale (infortunio al polpaccio), Cambiaghi (problema all’inguine), Vitik (infortunio alla caviglia). Squalificati: Lucumí (somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Forma altalenante per entrambe: l’Atalanta arriva da una vittoria di prestigio sul Milan ma ha frenato contro Juventus e Cagliari. Il Bologna ha colpi in trasferta (successo a Napoli) e ha ritrovato punti contro il Lecce, pur pagando qualche stop con Juventus e Roma. Nelle ultime 5: 5 punti Atalanta, 7 punti Bologna.
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- Atalanta
Atalanta–Juventus 0-1; Roma–Atalanta 1-1; Cagliari–Atalanta 3-2; Atalanta–Genoa 0-0; Milan–Atalanta 2-3.
- Bologna
Bologna–Lecce 2-0; Juventus–Bologna 2-0; Bologna–Roma 0-2; Bologna–Cagliari 0-0; Napoli–Bologna 2-3.
L’arbitro di Atalanta-Bologna
Direzione di gara affidata a Perenzoni, assistenti Garzelli e Grasso, IV Zanotti, VAR Pezzuto, AVAR Serra. Nel campionato 2025/26 Daniele Perenzoni ha diretto 1 partita: 3 ammonizioni, nessun rosso, 0 rigori fischiati, 27 falli e 6 offside, media 3.0 cartellini a gara.
Informazioni interessanti
La sfida tra Atalanta e Bologna promette intensità e dettagli tattici intriganti. Negli ultimi dieci anni i bergamaschi hanno spesso messo il timbro contro i rossoblù, costruendo un margine nei testa a testa. In casa, l’Atalanta ha spesso blindato la porta, mentre il Bologna versione trasferta ha viaggiato forte negli ultimi mesi, con numeri da alta classifica. I nerazzurri guidano per attacchi diretti prodotti, anche se poco capitalizzati, mentre i felsinei spiccano per qualità sulle corsie e pericolosità, testimoniata anche dai tanti legni colpiti. Occhi puntati su Scamacca, spesso ispirato contro i rossoblù, e sulla coppia gol dell’Atalanta con Krstovic; dall’altra parte Orsolini insegue la doppia cifra stagionale. Sarà una partita che potrebbe decidersi su dettagli: piazzati, cambi dalla panchina e gestione delle transizioni.
- Nell’ultimo decennio di Serie A l’Atalanta ha raccolto 12 vittorie con il Bologna (3N, 4P), un bottino che eguaglia i suoi migliori testa a testa del periodo.
- In quattro delle ultime sei sfide a Bergamo l’Atalanta ha tenuto la porta inviolata: un salto netto rispetto al passato recente.
- Dopo un periodo altalenante, l’Atalanta è ripartita battendo il Milan 3-2 e punta a dare continuità contro un’altra rivale d’alta classifica.
- Con un successo, l’Atalanta salirebbe in doppia cifra di vittorie interne in stagione: traguardo centrato spesso nell’ultimo decennio.
- Da metà febbraio il Bologna ha viaggiato forte: 22 punti in 12 gare, meglio hanno fatto solo Inter e Como nel periodo (Juventus a pari quota).
- Rossoblù da trasferta: sei successi nelle ultime otto gare esterne, ritmo da vertice.
- Atalanta regina degli attacchi diretti (71), ma poco cinica; il Bologna con meno volume (54) ha comunque trovato tre reti così.
- Legni protagonisti: solo Inter e Juventus hanno colpito più pali del Bologna (18) in questa Serie A.
- Scamacca ha già segnato tre volte in A contro il Bologna; con Krstovic forma una coppia in doppia cifra per l’Atalanta.
- Orsolini insegue l’ennesima stagione a 10 gol con il Bologna, traguardo che nell’era dei tre punti è riuscito solo a Di Vaio.
Le statistiche stagionali di Atalanta e Bologna
Possesso palla in equilibrio: Atalanta 54,9%, Bologna 55,1%. I nerazzurri hanno segnato di più (50 vs 45) e subito meno (34 vs 43), con 13 clean sheet contro 11. Pressioni: PPDA 12,2 per Atalanta, 11,2 per Bologna. Precisione al cross: 24,6% Atalanta, 26,5% Bologna. Legni colpiti: 15 Atalanta, 18 Bologna. Tiri nello specchio: 168 Atalanta, 137 Bologna.
Giocatori chiave: marcatori Atalanta – Krstovic 10, Scamacca 10; Bologna – Orsolini 9, Castro 7. Assist: Atalanta – De Ketelaere 5, Krstovic 5; Bologna – Cambiaghi 4, Holm 4. Ammoniti: Atalanta – top de Roon 6; Bologna – top Miranda 6. Espulsi: Atalanta – Ahanor, de Roon (1); Bologna – diversi a quota 1 (Skorupski, Holm, Heggem, Pobega). Clean sheet portieri: Carnesecchi 13; Skorupski 6, Ravaglia 2, Pessina 2.
|Atalanta
|Bologna
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|15
|15
|Pareggi
|13
|7
|Sconfitte
|8
|14
|Gol fatti
|50
|45
|Gol subiti
|34
|43
|Clean sheet
|13
|11
|Possesso palla (%)
|54,9
|55,1
|Tiri in porta
|168
|137
|Precisione cross (%)
|24,6
|26,5
|PPDA
|12,2
|11,2
|Legni colpiti
|15
|18
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Atalanta-Bologna e a che ora inizia?
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Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 (Serie A 2025-26, 37a giornata).
- Dove si gioca Atalanta-Bologna?
-
Alla New Balance Arena di Bergamo.
- Chi è l’arbitro di Atalanta-Bologna?
-
L’arbitro è Daniele Perenzoni, assistenti Garzelli e Grasso; IV Zanotti; VAR Pezzuto; AVAR Serra.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.