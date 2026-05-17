Atalanta-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Atalanta-Bologna di Serie A 2025-26, 37a giornata: guida completa con probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto

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Atalanta–Bologna accende la 37a giornata della Serie A 2025-26: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00. È un big match per l’Europa tra 7ª e 8ª della classifica: i nerazzurri sono 7° con 58 punti (15 vittorie, 13 pareggi, 8 sconfitte; 50 gol fatti, 34 subiti), i rossoblù 8° a quota 52 (15 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte; 45 gol segnati, 43 incassati). In palio punti pesanti per blindare un piazzamento europeo davanti a un pubblico caldo.

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Probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Indicazioni della vigilia verso un’Atalanta in 3-4-2-1: Carnesecchi tra i pali, retroguardia con Kolasinac, Bellanova e Ahanor a coprire l’assenza per squalifica di Hien; sulle corsie dovrebbero agire Zappacosta e Zalewski, in mezzo regia e gamba con de Roon e Ederson. Sulla trequarti si va verso la coppia De Ketelaere–Raspadori a supporto di Krstovic. Occhio agli indisponibili: fuori Djimsiti e Scalvini, oltre a Kossounou e Bernasconi. Il Bologna dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: ballottaggio tra Pessina e Skorupski in porta, linea a quattro con Zortea, Heggem, Helland, Miranda per sopperire alla squalifica di Lucumí; in mediana la cerniera Ferguson–Freuler. Sulla trequarti opzione Orsolini–Bernardeschi–Rowe dietro a Castro. Restano ai box Casale, Cambiaghi e Vitik.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Kolasinac , Bellanova , Ahanor ; Zappacosta , de Roon , Ederson , Zalewski ; De Ketelaere , Raspadori ; Krstovic .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Bologna (4-2-3-1): Pessina; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro.

Gli indisponibili di Atalanta-Bologna

Situazione non banale per entrambe. L’Atalanta perde fisicità e gerarchie dietro: oltre alla squalifica di Hien, pesano gli stop di Djimsiti e Scalvini. In dubbio il rientro di alternative come Kossounou e Bernasconi. Il Bologna deve rinunciare a un perno difensivo come Lucumí per squalifica e fa i conti con le defezioni di Casale, Cambiaghi e Vitik, che tolgono soluzioni sia dietro sia in avanti.

Atalanta – Infortunati: Djimsiti (lesione al bicipite femorale), Kossounou (infortunio alla coscia), Bernasconi (lesione legamento collaterale mediale), Scalvini (infortunio alla caviglia). Squalificati: Hien (somma di ammonizioni).

– Infortunati: (lesione al bicipite femorale), (infortunio alla coscia), (lesione legamento collaterale mediale), (infortunio alla caviglia). Squalificati: (somma di ammonizioni). Bologna – Infortunati: Casale (infortunio al polpaccio), Cambiaghi (problema all’inguine), Vitik (infortunio alla caviglia). Squalificati: Lucumí (somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Forma altalenante per entrambe: l’Atalanta arriva da una vittoria di prestigio sul Milan ma ha frenato contro Juventus e Cagliari. Il Bologna ha colpi in trasferta (successo a Napoli) e ha ritrovato punti contro il Lecce, pur pagando qualche stop con Juventus e Roma. Nelle ultime 5: 5 punti Atalanta, 7 punti Bologna.

Atalanta ko x ko x ok Bologna ok ko ko x ok

Atalanta

Atalanta–Juventus 0-1; Roma–Atalanta 1-1; Cagliari–Atalanta 3-2; Atalanta–Genoa 0-0; Milan–Atalanta 2-3.

Bologna

Bologna–Lecce 2-0; Juventus–Bologna 2-0; Bologna–Roma 0-2; Bologna–Cagliari 0-0; Napoli–Bologna 2-3.

L’arbitro di Atalanta-Bologna

Direzione di gara affidata a Perenzoni, assistenti Garzelli e Grasso, IV Zanotti, VAR Pezzuto, AVAR Serra. Nel campionato 2025/26 Daniele Perenzoni ha diretto 1 partita: 3 ammonizioni, nessun rosso, 0 rigori fischiati, 27 falli e 6 offside, media 3.0 cartellini a gara.

Informazioni interessanti

La sfida tra Atalanta e Bologna promette intensità e dettagli tattici intriganti. Negli ultimi dieci anni i bergamaschi hanno spesso messo il timbro contro i rossoblù, costruendo un margine nei testa a testa. In casa, l’Atalanta ha spesso blindato la porta, mentre il Bologna versione trasferta ha viaggiato forte negli ultimi mesi, con numeri da alta classifica. I nerazzurri guidano per attacchi diretti prodotti, anche se poco capitalizzati, mentre i felsinei spiccano per qualità sulle corsie e pericolosità, testimoniata anche dai tanti legni colpiti. Occhi puntati su Scamacca, spesso ispirato contro i rossoblù, e sulla coppia gol dell’Atalanta con Krstovic; dall’altra parte Orsolini insegue la doppia cifra stagionale. Sarà una partita che potrebbe decidersi su dettagli: piazzati, cambi dalla panchina e gestione delle transizioni.

Nell’ultimo decennio di Serie A l’ Atalanta ha raccolto 12 vittorie con il Bologna (3N, 4P), un bottino che eguaglia i suoi migliori testa a testa del periodo.

ha raccolto 12 vittorie con il (3N, 4P), un bottino che eguaglia i suoi migliori testa a testa del periodo. In quattro delle ultime sei sfide a Bergamo l’ Atalanta ha tenuto la porta inviolata: un salto netto rispetto al passato recente.

ha tenuto la porta inviolata: un salto netto rispetto al passato recente. Dopo un periodo altalenante, l’ Atalanta è ripartita battendo il Milan 3-2 e punta a dare continuità contro un’altra rivale d’alta classifica.

è ripartita battendo il 3-2 e punta a dare continuità contro un’altra rivale d’alta classifica. Con un successo, l’ Atalanta salirebbe in doppia cifra di vittorie interne in stagione: traguardo centrato spesso nell’ultimo decennio.

salirebbe in doppia cifra di vittorie interne in stagione: traguardo centrato spesso nell’ultimo decennio. Da metà febbraio il Bologna ha viaggiato forte: 22 punti in 12 gare, meglio hanno fatto solo Inter e Como nel periodo (Juventus a pari quota).

ha viaggiato forte: 22 punti in 12 gare, meglio hanno fatto solo e nel periodo (Juventus a pari quota). Rossoblù da trasferta: sei successi nelle ultime otto gare esterne, ritmo da vertice.

Atalanta regina degli attacchi diretti (71), ma poco cinica; il Bologna con meno volume (54) ha comunque trovato tre reti così.

regina degli attacchi diretti (71), ma poco cinica; il con meno volume (54) ha comunque trovato tre reti così. Legni protagonisti: solo Inter e Juventus hanno colpito più pali del Bologna (18) in questa Serie A.

e hanno colpito più pali del (18) in questa Serie A. Scamacca ha già segnato tre volte in A contro il Bologna ; con Krstovic forma una coppia in doppia cifra per l’ Atalanta .

ha già segnato tre volte in A contro il ; con forma una coppia in doppia cifra per l’ . Orsolini insegue l’ennesima stagione a 10 gol con il Bologna, traguardo che nell’era dei tre punti è riuscito solo a Di Vaio.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Bologna

Possesso palla in equilibrio: Atalanta 54,9%, Bologna 55,1%. I nerazzurri hanno segnato di più (50 vs 45) e subito meno (34 vs 43), con 13 clean sheet contro 11. Pressioni: PPDA 12,2 per Atalanta, 11,2 per Bologna. Precisione al cross: 24,6% Atalanta, 26,5% Bologna. Legni colpiti: 15 Atalanta, 18 Bologna. Tiri nello specchio: 168 Atalanta, 137 Bologna.

Giocatori chiave: marcatori Atalanta – Krstovic 10, Scamacca 10; Bologna – Orsolini 9, Castro 7. Assist: Atalanta – De Ketelaere 5, Krstovic 5; Bologna – Cambiaghi 4, Holm 4. Ammoniti: Atalanta – top de Roon 6; Bologna – top Miranda 6. Espulsi: Atalanta – Ahanor, de Roon (1); Bologna – diversi a quota 1 (Skorupski, Holm, Heggem, Pobega). Clean sheet portieri: Carnesecchi 13; Skorupski 6, Ravaglia 2, Pessina 2.

Atalanta Bologna Partite giocate 36 36 Vittorie 15 15 Pareggi 13 7 Sconfitte 8 14 Gol fatti 50 45 Gol subiti 34 43 Clean sheet 13 11 Possesso palla (%) 54,9 55,1 Tiri in porta 168 137 Precisione cross (%) 24,6 26,5 PPDA 12,2 11,2 Legni colpiti 15 18

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FAQ Quando si gioca Atalanta-Bologna e a che ora inizia? Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 (Serie A 2025-26, 37a giornata). Dove si gioca Atalanta-Bologna? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Bologna? L’arbitro è Daniele Perenzoni, assistenti Garzelli e Grasso; IV Zanotti; VAR Pezzuto; AVAR Serra.