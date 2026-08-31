Atalanta-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Bologna di Serie A 2026-27, 2a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Atalanta–Bologna accende la 2a giornata della Serie A 2026-27: si gioca lunedì 31 agosto 2026 alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Sfida a ritmo alto tra una squadra in fiducia e un Bologna in cerca di riscatto dopo il ko d’esordio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Atalanta-Bologna

A Bergamo si va verso una Atalanta aggressiva nel 4-3-3: Carnesecchi tra i pali, linea a quattro con Zappacosta, Kossounou, Scalvini e Bernasconi. In mezzo, qualità e gamba con Pasalic, Gaetano ed Ederson; davanti, frecce e fisicità con De Ketelaere, Scamacca e Raspadori. Out Hien (bicipite femorale), Sulemana (legamento collaterale mediale del ginocchio) e Ahanor (inguine); in dubbio Kristensen (caviglia). Il Bologna dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: Skorupski; a destra Holm, coppia centrale Helland–Heggem, a sinistra Miranda. In regia Ferguson–Moro, trequarti con Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi alle spalle di Piccoli. Possibile l’opzione Zortea a gara in corso sulla fascia e un ballottaggio in avanti con Odgaard arma di ricambio.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.

(4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli.

Gli indisponibili di Atalanta-Bologna

La Atalanta deve fare i conti con qualche stop in difesa e in avanti, ma la profondità della rosa consente a Gasperini (nuovo ciclo atalantino) di mantenere alto il livello competitivo. Nel Bologna pesa l’assenza in mediana, ma la catena di destra resta pericolosa e ben assortita. Attenzione ai rientri graduali: alcune scelte potrebbero essere conservatrici.

Atalanta – Infortunati: Hien (infortunio al bicipite femorale), Sulemana (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), Ahanor (problema all’inguine). In dubbio: Kristensen (distorsione alla caviglia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale), (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), (problema all’inguine). In dubbio: (distorsione alla caviglia). Squalificati: nessuno. Bologna – Infortunati: El Azzouzi (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Atalanta ha iniziato col piede giusto superando il Sassuolo, mentre il Bologna ha pagato dazio contro la Lazio pur creando. Numeri ancora ridotti, ma trend iniziale chiaro: Dea propositiva, rossoblù solidi ma da sbloccare in zona gol.

Nelle ultime gare: Atalanta 3 punti, Bologna 0. Dettagli:

Atalanta

Atalanta–Sassuolo 2-1

Bologna

Bologna–Lazio 0-1

L’arbitro di Atalanta-Bologna

Dirige Daniele Doveri; assistenti Peretti e Perrotti, IV Calzavara, VAR Dionisi, AVAR Marini. Fischietto esperto, classe 1977, nativo di Volterra: profilo di affidamento per un incrocio che promette intensità. Dati di dettaglio su ammonizioni e rigori recenti non disponibili al momento della pubblicazione.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Peretti – Perrotti

IV: Calzavara

VAR: Dionisi

AVAR: Marini

Statistiche interessanti

Numeri e tendenze aprono scenari intriganti: il Bologna negli ultimi incroci ha spesso imbrigliato la Atalanta, specie a Bergamo, ma la Dea può mettere in fila due successi di fila in avvio come nelle stagioni migliori. Occhio alle dinamiche dei primi tempi: i rossoblù faticano a colpire subito, mentre la Dea concede molti tiri ma costruisce sequenze di possesso lunghe. Dettagli che suggeriscono partita a scacchi: Orsolini letale nella ripresa, Krstovic arma da impatto, con la manovra atalantina che può pesare alla distanza.

Dopo i recenti sette incroci, il Bologna ha rialzato la testa contro la Atalanta più spesso del previsto: quattro vittorie, un pari, due ko.

ha rialzato la testa contro la più spesso del previsto: quattro vittorie, un pari, due ko. Al New Balance Arena la Dea ha perso tre delle ultime quattro sfide di A con i rossoblù: trend che rende il fattore campo meno scontato.

Nei primi tempi il Bologna vede poco la porta con la Atalanta , ma spesso resta in partita per colpire dopo l’intervallo.

vede poco la porta con la , ma spesso resta in partita per colpire dopo l’intervallo. Dopo il 2-1 al Sassuolo , la Atalanta può partire con due successi nelle prime due per la quinta volta nella sua storia.

, la può partire con due successi nelle prime due per la quinta volta nella sua storia. I rossoblù, sconfitti all’esordio, devono evitare un doppio ko iniziale come nel 2015/16.

Nuovo ciclo vincente per la Atalanta : il tecnico è partito con il piede giusto, ora cerca il bis.

: il tecnico è partito con il piede giusto, ora cerca il bis. Volumi opposti: Bologna pericoloso pur senza segnare, Atalanta squadra che ha concesso più tiri nella 1ª giornata.

pericoloso pur senza segnare, squadra che ha concesso più tiri nella 1ª giornata. Recuperi bassi nel terzo centrale per entrambe, ma la Atalanta primeggia nelle sequenze da 10+ passaggi.

primeggia nelle sequenze da 10+ passaggi. Krstovic è tra i migliori subentranti per gol segnati nell’ultimo biennio: impatto immediato e fiuto dentro l’area.

è tra i migliori subentranti per gol segnati nell’ultimo biennio: impatto immediato e fiuto dentro l’area. Orsolini segna soprattutto nella ripresa: tre su quattro reti alla Dea sono arrivate nel secondo tempo.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Bologna

Possesso palla medio: Atalanta 55,8%, Bologna 58,7%. Tiri totali: entrambe 11, ma i nerazzurri hanno concesso 22 conclusioni contro le 10 dei rossoblù. Precisione passaggi: 91,3% per la Dea, 89,9% per il Bologna. PPDA: 18,5 per l’Atalanta (pressione più attendista), 9,8 per il Bologna (aggressione più alta). Corner: 4 a 8 per i rossoblù.

Marcatori Atalanta: Raspadori 1, Krstovic 1; assist: Gaetano 1. Bologna ancora a secco. Cartellini: tra i rossoblù ammoniti Odgaard, Cambiaghi, Heggem, El Azzouzi (1 a testa). Clean sheet: nessuno; parate decisive: Carnesecchi 7, Skorupski 2.

Atalanta Bologna Partite giocate 1 1 Punti 3 0 Gol fatti 2 0 Gol subiti 1 1 Possesso palla (%) 55,8 58,7 Tiri totali 11 11 Tiri concessi 22 10 Precisione passaggi (%) 91,3 89,9 Corner 4 8 PPDA 18,5 9,8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Atalanta-Bologna? Lunedì 31 agosto 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Atalanta-Bologna? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Bologna? Daniele Doveri; assistenti Peretti e Perrotti, IV Calzavara, VAR Dionisi, AVAR Marini.