Atalanta-Borussia Dortmund, moviola: paura e delirio nel finale a Bergamo, Adeyemi gela lo stadio, al 94’ la svolta

La prova dell’arbitro spagnolo Josè Maria Sanchez alla New Balance Arena nel ritorno dei playoff di Champions League analizzata al microscopio

Trionfo batticuore: alla Dea riesce l’impresa di rimontare il ko per 2-0 dell’andata con i tedeschi dopo una partita infinita. Vediamo cosa è successo.

Atalanta-Borussia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 5′ il gol di Scamacca. Primo giallo al 13′, è per Bensebaini per un fallo su Zappacosta che stava per ripartire. Regolare anche al 45’ il raddoppio di Zappacosta. Al 52′ giallo a Emre Can per un comportamento falloso su Zalewski. Buono anche il tris di Pasalic al 57’. Al 69’ per reazione al fallo di Hien giallo a Fabio Silva. Ammonito anche Hien. Al 75’ Adeyemi gela lo stadio con un gol di sinistro.

Il rigore allo scadere

Al 94′ la svolta: Kobel sbaglia un rinvio, cross di Pasalic deviato dal portiere, Bensebaini con il tacco trova palla ma anche la faccia di Krstovic, che viene colpito. La Dea che chiede il rigore. Viene espulso dalla panchina Schlotterbeck per proteste mentre l’arbitro viene richiamato dal Var all’on field review e dopo aver rivisto le immagini al monitor assegna all’Atalanta il rigore che Samardzic realizza. Prende il secondo giallo invece Bensebaini e dopo 9′ di recupero l’Atalanta si qualifica agli ottavi vincendo 4-1.

Chi è l’arbitro Sanchez

Da quando ha debuttato nel 2015 José María Sanchez, l’arbitro spagnolo scelto per Atalanta-Borussia, si è sempre dimostrato affidabile e rigoroso. La sua lunga carriera lo ha portato a dirigere partite di rilievo non solo nella Liga, ma anche in Champions, Europa e Conference League, rafforzando la sua reputazione a livello continentale. Tra le partite che hanno segnato la sua carriera, si annoverano finali importanti in Coppa del Re e Supercoppa Spagnola.

I precedenti tra le due squadre

Tra le due squadre c’è solo il precedente dell’andata col successo dei tedeschi.

L’arbitro ha espulso Bensebaini

Coadiuvato dagli assistenti Cabañero e Prieto con Martínez Munuera IV uomo, Cuadra Fernandez al Var e del Cerro Grande all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Bensebaini, Emre Can, Fabio Silva, Hien, espulso per doppia ammonizione Bensebaini.