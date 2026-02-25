Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro playoff Champions 2025/2026

Le ultime dai campi, le scelte degli allenatori e come seguire il match tra i nerazzurri e i gialloneri in Champions League

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Serata europea da dentro o fuori per Atalanta e Borussia Dortmund, che si affrontano nel ritorno dei playoff di Champions League. Dopo il 2-0 conquistato all’andata dai tedeschi, la Dea è chiamata a una rimonta difficile ma non impossibile davanti al proprio pubblico. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale della competizione, in una sfida che mette di fronte due squadre in salute e determinate a proseguire il cammino europeo.

Il momento delle due squadre

La sfida si preannuncia apertissima nonostante il 2-0 dell’andata in favore dei tedeschi. I nerazzurri di Palladino credono nella rimonta, forti dell’entusiasmo ritrovato dopo il successo contro il Napoli, una vittoria che ha rilanciato la Dea nella corsa al quarto posto in campionato. Dall’altra parte, però, i gialloneri arrivano all’appuntamento in grande fiducia: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare testimoniano l’ottimo stato di forma della squadra di Kovac, attualmente seconda in campionato e quindi con la possibilità di concentrare energie e attenzioni sull’impegno europeo.

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund

La sfida tra le squadre guidate da Raffaele Palladino e Niko Kovač si giocherà oggi mercoledì 25 febbraio alle ore 18.45 presso la New Balance Arena di Bergamo. Il match sarà trasmesso in pay TV sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253), oltre che in diretta streaming sulla piattaforma Now e su Sky Go. Non sarà possibile seguire il match in modo gratuito.

Partita: Atalanta-Borussia Dortmund

Data: 25 febbraio

Orario: 18:45

Diretta Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 253

Streaming: Sky GO, Now

Competizione: Champions League

Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic; Zalewski; Scamacca. Allenatore : Palladino. A disposizione : Sportiello, Rossi, Kolasinac, Kossounou, Ahanor, Bellanova, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Vavassori, Krstovic.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Allenatore: Kovac. A disposizione: Meyer, Ostrzinski, Couto, Can, Benkara, Reggiani, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Inacio, Adeyemi, Fabio Silva.

Gli arbitri del match

Arbitro: Sánchez;

Assistenti: Cabanero–Prieto;

Quarto ufficiale: Martínez Munuera;

Var: Cuadra Fernandez;

: Cuadra Fernandez; Ass. Var: Del Cerro Grande.