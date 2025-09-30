Atalanta-Bruges, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2025/2026: orario, probabili formazioni e arbitro

Dopo il poker subito dal Paris Saint-Germain, l'Atalanta di Juric deve dare una svolta al suo cammino europeo: oggi la seconda giornata contro il Bruges.

Tutto pronto per la seconda giornata della League Phase della Champions League. Dopo il poker subito al Parco dei Principi contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, l’Atalanta deve riscattarsi nel migliore dei modi. La squadra di Juric viene da una prestazione convincente offerta allo Stadium contro la Juve, nonostante l’inferiorità numerica. A Bergamo arriva il Bruges, che nella scorsa stagione ha eliminato proprio i nerazzurri con un rigore decisivo molto leggero, per usare un eufemismo. Ora De Roon e compagni hanno la possibilità di “vendicarsi”.

Dove vedere Atalanta-Bruges in diretta tv e in streaming

Atalanta-Bruges sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport in HD e in 4KHDR, con pre gara dalle ore 17:45 su Sky Sport 24. Calcio d’inizio previsto per le 18:45 al New Balance Stadium di Bergamo. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, le cui applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store. Una volta effettuato il download, basterà sottoscrivere un abbonamento e inserire le proprie credenziali, per poi approdare sulla piattaforma e selezionare l’evento di riferimento. Potrete rimanere aggiornati in tempo reale su risultato e marcatori della sfida sui canali social ufficiali di Atalanta e Bruges, dove saranno pubblicati anche gli highlights del match dopo il triplice fischio.

Partita: Atalanta-Bruges

Data: 30 settembre 2025

Ora: 18.45

Stadio: New Balance Stadium

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: Now, Sky Go

Le probabili formazioni

Buone notizie per Juric che potrebbe ritrovare dal primo minuto Ederson, rientrato dopo l’infortunio e a disposizione dell’allenatore: dovrebbe giocare a centrocampo al fianco di De Roon. C’è anche Lookman tra le scelte possibili dell’ex allenatore della Roma, ma per il momento dovrebbe partire dalla panchina, con Samardzic e Pasalic titolari sulla trequarti. In porta confermatissimo Carnesecchi, protagonista del pareggio contro la Juve. Nel tridente difensivo ci saranno Ahanor, Djimsiti e Kossounou. Fasce affidate a Bellanova e Zappacosta, con Krstovic riferimento centrale.

In casa Bruges, le chiavi dell’attacco sono nelle mani dell’italo-tedesco Nicolò Tresoldi, in gol all’esordio in Champions League. A centrocampo giocherà Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan. Per l’altro centrocampista, ballottaggio tra Audoor e Sandra, con il primo per il momento in vantaggio. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Sabbe e Seys, che battono la concorrenza di Meijer.

ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Pasalic; Krstovic. All. Ivan Juric.

: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Pasalic; Krstovic. All. Ivan Juric. BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Audoor, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Nicky Hayen.

Atalanta-Bruges, arbitra Eskas

La Uefa ha designato il direttore di gara norvegese Espen Eskas per la partita di Champions League tra Atalanta e Bruges. Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin saranno gli assistenti, Rohit Saggi il quarto ufficiale. Al Var ci saranno Bastian Dankert e Soren Storks.

Per Eskas sarà la prima partita stagionale in Champions League, tolte le due arbitrate ai preliminari. Ha esordito nella massima competizione europea per club nel 2022. Non ha mai arbitrato l’Atalanta ma per due volte ha diretto partite di squadre italiane, entrambe nella scorsa stagione: Juve-Stoccarda nella League Phase e l’andata degli ottavi tra Feyenord e Inter.