Atalanta, brutte notizie dall'infermeria

Piove sul bagnato in casa Atalanta che dopo la sconfitta rimediata contro la Sampdoria dovrà fare a meno di Masiello.

Il difensore, uscito dolorante al venticinquesimo minuto della sfida contro i blucerchiati, si è sottoposto agli esami che hanno rivelato una lesione al retto femorale della coscia destra.

Lo staff medico dei nerazzurri sperava in una semplice elongazione ma gli esiti sono chiari, e prevedono uno stop almeno fino a metà novembre.

Masiello salterà dunque le sfide con Chievo, Parma e Bologna, sperando di tornare in campo l'11 novembre nella sfida casalinga contro l'Inter.

Gasperini sarà costretto a sostituire il roccioso difensore con uno tra Mancini e Djimisti, entrambi convocati dalle rispettive nazionali (Italia under 21 per il primo e Albania per il secondo).

Attualmente Masiello ha un contratto con l'Atalanta da 0,3 milioni di euro a stagione in scadenza a giugno ma nelle ultime settimane il suo entourage ha incontrato Sartori, responsabile dell'area tecnica, che ha confermato la volontà del club di proseguire. Sembra infatti che i bergamaschi abbiano offerto al giocatore il rinnovo per tre anni con opzione per il quarto.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 16:05