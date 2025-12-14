Atalanta-Cagliari, moviola: Di Marco, scelta inspiegabile, poi giallo sul gol annullato all’89’

La prova dell’arbitro Di Marco alla New Balance Arena per l’anticipo della 14esima giornata di serie A analizzata al microscopio, tre gli ammoniti

Davide Di Marco, la scelta per Atalanta-Cagliari, sin dai suoi primi anni nel mondo arbitrale, si è trovato di fronte a ostacoli che avrebbero potuto facilmente spegnere l’entusiasmo di un ragazzo. Le difficoltà non sono mai mancate: le prime designazioni mancate, gli errori che pesano: è stato davvero vicino a smettere. Ma ogni volta ha scelto ldi: restare e continuare a lottare. Un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, proprio mentre il suo nome cominciava ad affacciarsi tra i fischietti della massima Serie ma anche in questo caso, non si è arreso. Ha esordito in A nel 2023, Fiorentina-Genoa e in tutto vanta sei presenze in A. Vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti di Di Marco con Atalanta e Cagliari

Per lui esordio assoluto con la prima squadra del Cagliari, ma aveva già diretto la squadra Primavera in due occasioni. Prima volta per il fischietto di Ciampino anche con l’Atalanta in campo.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondini e Miniutti con Mucera IV uomo, Marini al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bernasconi, Rodriguez, Gaetano.

Atalanta-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ graziato Borrelli, intervenuto in ritardo su Djimsiti, ci stava il giallo. Al 10′ segna l’Atalanta: l’azione parte da un duello tra De Roon e Folorunsho con l’olandese che trattiene il giocatore del Cagliari, ma è un intervento leggero. Al 19′ inspiegabile il mancato giallo a Kossounou dopo l’intervento in ritardo su Esposito. Al 26′ protesta Palestra che viene fermato da Bernasconi in area.

Primo giallo al 33′, è per Bernasconi che blocca una ripartenza di Palestra. Ancora una svista di Di Marco che a inizio ripresa non sanziona col giallo un’entrata dura di Deiola su Ederson. Al 57′ giallo per Rodriguez per un intervento ruvido su De Ketelaere. Ammonito al 76′ anche Gaetano dopo il gol del momentaneo 1-1 anche se la sua non sembra un’esultanza eccessiva meritevole di cartellino. All’89’ il Cagliari pareggia ma sul cross di Esposito è in fuorigioco Folorunsho che di testa serve Luvumbo. Gol annullato, scelta confermata dal VAR dopo un rapido check. Dopo 4′ di recupero Atalanta-Cagliari finisce 2-1.