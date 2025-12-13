Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Atalanta-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Cagliari di Serie A 2025-26, 15a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Atalanta-Cagliari, 15a giornata: orario, stadio, classifica

Atalanta e Cagliari si affrontano sabato 13 dicembre 2025 alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo per la 15a giornata di Serie A. Sfida dal peso specifico salvezza: i nerazzurri sono 12° con 16 punti in 14 gare (3 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 17 gol fatti, 17 subiti), i rossoblù 14° a quota 14 (3 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 14 gol segnati, 19 incassati). La Dea cerca continuità interna, il Cagliari vuole capitalizzare il recente slancio.


Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

Linee guida tattiche in divenire alla vigilia. L’Atalanta dovrebbe confermare il 3-4-2-1: in difesa si va verso Kossounou, Hien, Djimsiti; a tutta fascia Zappacosta e Zalewski, in mezzo de Roon e Ederson. Sulla trequarti opzione De Ketelaere con Lookman a supporto di Scamacca. Out Bellanova, mentre Sulemana non è al meglio. Il Cagliari si orienterebbe su un 3-5-2 con Zappa, Luperto e Rodríguez dietro; quinti Palestra e Obert, nel cuore Adopo, Deiola e Folorunsho. Davanti, coppia mobile EspositoBorrelli; Mina resta in dubbio, Belotti out a lungo.

  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
  • V:Sport
  • Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.
  • V:Sport

Gli indisponibili di Atalanta-Cagliari

Assenze che pesano su entrambe. Nell’Atalanta stop per Bellanova e Bakker, con Sulemana non al meglio: rotazioni forzate sulle corsie. Nel Cagliari lunga degenza per Belotti e Felici, difesa accorciata senza Zé Pedro; Mina resta in dubbio fino all’ultimo. Al momento non risultano squalificati per le due squadre.

  • Atalanta – Infortunati: Bellanova (infortunio al bicipite femorale), Bakker (rottura del legamento crociato anteriore), Sulemana (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.
  • Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Mina (problema alla gamba, in dubbio), Zé Pedro (infortunio al ginocchio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Atalanta arriva da un periodo altalenante: un solo successo nelle ultime cinque, con qualche crepa difensiva fuori casa. Il Cagliari ha ritrovato ossigeno con la vittoria sulla Roma e due pareggi pesanti, ma fatica a incidere lontano dalla Sardegna. Trend recenti che promettono equilibrio e attenzione ai dettagli.

Atalanta ko ko ko ok ko
Cagliari ko x x ko ok
  • Atalanta

Udinese-Atalanta 1-0; Atalanta-Sassuolo 0-3; Napoli-Atalanta 3-1; Atalanta-Fiorentina 2-0; Verona-Atalanta 3-1

  • Cagliari

Lazio-Cagliari 2-0; Como-Cagliari 0-0; Cagliari-Genoa 3-3; Juventus-Cagliari 2-1; Cagliari-Roma 1-0

L’arbitro di Atalanta-Cagliari

Dirige Davide Di Marco, con assistenti Mondin e Miniutti, IV uomo Mucera, VAR Marini, AVAR Fabbri. In questa Serie A 2025/26 Di Marco ha arbitrato 1 gara: 1 rigore assegnato, 3 gialli, nessun rosso, media 3 ammonizioni a partita. Fischio che tende a tutelare il gioco ma rigoroso nei contatti in area.

  • Arbitro: DI MARCO
  • Assistenti: MONDIN – MINIUTTI
  • IV: MUCERA
  • VAR: MARINI
  • AVAR: FABBRI

Informazioni interessanti

Storicamente la sfida tra Atalanta e Cagliari ha vissuto ribaltoni e strisce sorprendenti: i nerazzurri vengono da due clean sheet di fila contro i sardi e puntano a un tris inedito, ma a Bergamo i rossoblù hanno spesso saputo colpire. I dati raccontano attacchi lenti a carburare nella mezz’ora iniziale e un momento di forma simile: pochi punti per entrambe nelle ultime dieci giornate, con la Dea in cerca di identità e il Cagliari che alterna compattezza e fiammate. Occhio a Scamacca, vicino a tornare in serie positiva, e a Palestra, tra i difensori più produttivi del torneo per assist e dribbling. Il fattore stadio potrebbe pesare: la New Balance Arena ha ridato slancio ai nerazzurri nell’ultima uscita interna.

  • L’ultimo incrocio a Bergamo è finito a reti bianche: un altro pareggio consecutivo tra Atalanta e Cagliari non si vedeva dai tempi 2012-2013.
  • Atalanta con due clean sheet di fila contro i sardi: possibile storico tris di imbattibilità difensiva.
  • A Bergamo i rossoblù hanno spesso sorpreso: solo 2 successi nerazzurri nelle ultime 7 interne contro il Cagliari.
  • La Dea ha al massimo 16 punti dopo 14 turni: non accadeva dal 2014/15; produzione offensiva ai minimi dal 2015/16.
  • Nelle ultime 10 giornate: Atalanta a quota 8 punti, Cagliari a 7. Trend ravvicinati e classifica corta.
  • La Dea può centrare due vittorie casalinghe di fila per la prima volta nel 2025.
  • Cagliari reduce da un successo: due vittorie consecutive in A gli sono riuscite una sola volta dal 2024/25.
  • Ritmi bassi all’avvio: tra le squadre che segnano meno nella prima mezz’ora, sia Atalanta sia Cagliari sono a quota 2 reti.
  • Scamacca in caccia del bis: non segna in due gare di fila in A da maggio 2024; impeccabile dal dischetto (4/4 in carriera).
  • Palestra è tra i difensori top per assist, dribbling riusciti e falli subiti: ex nerazzurro nelle prime apparizioni in A.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Cagliari

Possesso più alto per l’Atalanta (56.5%) rispetto al Cagliari (44.7%). I nerazzurri tirano di più (147 conclusioni, 62 nello specchio) ma convertono all’11.56%; i rossoblù sono più precisi al tiro (47.17%) pur con meno tentativi (106 e 50 nello specchio). Gol fatti/subiti simili: 17-17 per la Dea, 14-19 per il Cagliari. Tre clean sheet a testa, ma i sardi spendono più gialli (36 a 19). Margini su calci piazzati e cross: meglio la Dea nei corner, il Cagliari vive molto sulle corsie con Palestra e Zappa.

Giocatori: per l’Atalanta guida Scamacca (3 gol) con Lookman e De Ketelaere a quota 2; migliore assistman Pasalic (2). Più ammonito Obert per il Cagliari (6), in rossoblù segnano Esposito e Borrelli (3 reti ciascuno), con Palestra leader negli assist (3). Clean sheet: Carnesecchi e Caprile a quota 3.

Atalanta Cagliari
Partite giocate 14 14
Vittorie 3 3
Pareggi 7 5
Sconfitte 4 6
Gol segnati 17 14
Gol subiti 17 19
Media gol subiti a partita 1.21 1.36
Possesso palla (%) 56.5 44.7
Tiri nello specchio 62 50
Precisione tiri (%) 42.18 47.17
Clean sheet 3 3
Ammonizioni 19 36

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Atalanta-Cagliari e a che ora inizia?

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20:45 (15a giornata di Serie A 2025/26).

Dove si gioca Atalanta-Cagliari?

Alla New Balance Arena di Bergamo.

Chi è l’arbitro di Atalanta-Cagliari?

L’arbitro è Davide Di Marco, assistenti Mondin-Miniutti; IV Mucera; VAR Marini; AVAR Fabbri.

Atalanta-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Torino - Cremonese
Parma - Lazio
Atalanta - Cagliari
SERIE B:
Juve Stabia - Empoli
Spezia - Modena
Reggiana - Padova
Sudtirol - Bari
Venezia - Monza
Catanzaro - Avellino
Cesena - Mantova

SPORT TREND

Inglas Vetri

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio