Atalanta-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Cagliari di Serie A 2025-26, 15a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Atalanta-Cagliari, 15a giornata: orario, stadio, classifica

Atalanta e Cagliari si affrontano sabato 13 dicembre 2025 alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo per la 15a giornata di Serie A. Sfida dal peso specifico salvezza: i nerazzurri sono 12° con 16 punti in 14 gare (3 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 17 gol fatti, 17 subiti), i rossoblù 14° a quota 14 (3 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 14 gol segnati, 19 incassati). La Dea cerca continuità interna, il Cagliari vuole capitalizzare il recente slancio.

Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

Linee guida tattiche in divenire alla vigilia. L’Atalanta dovrebbe confermare il 3-4-2-1: in difesa si va verso Kossounou, Hien, Djimsiti; a tutta fascia Zappacosta e Zalewski, in mezzo de Roon e Ederson. Sulla trequarti opzione De Ketelaere con Lookman a supporto di Scamacca. Out Bellanova, mentre Sulemana non è al meglio. Il Cagliari si orienterebbe su un 3-5-2 con Zappa, Luperto e Rodríguez dietro; quinti Palestra e Obert, nel cuore Adopo, Deiola e Folorunsho. Davanti, coppia mobile Esposito–Borrelli; Mina resta in dubbio, Belotti out a lungo.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.

Gli indisponibili di Atalanta-Cagliari

Assenze che pesano su entrambe. Nell’Atalanta stop per Bellanova e Bakker, con Sulemana non al meglio: rotazioni forzate sulle corsie. Nel Cagliari lunga degenza per Belotti e Felici, difesa accorciata senza Zé Pedro; Mina resta in dubbio fino all’ultimo. Al momento non risultano squalificati per le due squadre.

Atalanta – Infortunati: Bellanova (infortunio al bicipite femorale), Bakker (rottura del legamento crociato anteriore), Sulemana (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale), (rottura del legamento crociato anteriore), (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno. Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Mina (problema alla gamba, in dubbio), Zé Pedro (infortunio al ginocchio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Atalanta arriva da un periodo altalenante: un solo successo nelle ultime cinque, con qualche crepa difensiva fuori casa. Il Cagliari ha ritrovato ossigeno con la vittoria sulla Roma e due pareggi pesanti, ma fatica a incidere lontano dalla Sardegna. Trend recenti che promettono equilibrio e attenzione ai dettagli.

Atalanta

Udinese-Atalanta 1-0; Atalanta-Sassuolo 0-3; Napoli-Atalanta 3-1; Atalanta-Fiorentina 2-0; Verona-Atalanta 3-1

Cagliari

Lazio-Cagliari 2-0; Como-Cagliari 0-0; Cagliari-Genoa 3-3; Juventus-Cagliari 2-1; Cagliari-Roma 1-0

L’arbitro di Atalanta-Cagliari

Dirige Davide Di Marco, con assistenti Mondin e Miniutti, IV uomo Mucera, VAR Marini, AVAR Fabbri. In questa Serie A 2025/26 Di Marco ha arbitrato 1 gara: 1 rigore assegnato, 3 gialli, nessun rosso, media 3 ammonizioni a partita. Fischio che tende a tutelare il gioco ma rigoroso nei contatti in area.

Informazioni interessanti

Storicamente la sfida tra Atalanta e Cagliari ha vissuto ribaltoni e strisce sorprendenti: i nerazzurri vengono da due clean sheet di fila contro i sardi e puntano a un tris inedito, ma a Bergamo i rossoblù hanno spesso saputo colpire. I dati raccontano attacchi lenti a carburare nella mezz’ora iniziale e un momento di forma simile: pochi punti per entrambe nelle ultime dieci giornate, con la Dea in cerca di identità e il Cagliari che alterna compattezza e fiammate. Occhio a Scamacca, vicino a tornare in serie positiva, e a Palestra, tra i difensori più produttivi del torneo per assist e dribbling. Il fattore stadio potrebbe pesare: la New Balance Arena ha ridato slancio ai nerazzurri nell’ultima uscita interna.

L’ultimo incrocio a Bergamo è finito a reti bianche: un altro pareggio consecutivo tra Atalanta e Cagliari non si vedeva dai tempi 2012-2013.

e non si vedeva dai tempi 2012-2013. Atalanta con due clean sheet di fila contro i sardi: possibile storico tris di imbattibilità difensiva.

con due clean sheet di fila contro i sardi: possibile storico tris di imbattibilità difensiva. A Bergamo i rossoblù hanno spesso sorpreso: solo 2 successi nerazzurri nelle ultime 7 interne contro il Cagliari .

. La Dea ha al massimo 16 punti dopo 14 turni: non accadeva dal 2014/15; produzione offensiva ai minimi dal 2015/16.

ha al massimo 16 punti dopo 14 turni: non accadeva dal 2014/15; produzione offensiva ai minimi dal 2015/16. Nelle ultime 10 giornate: Atalanta a quota 8 punti, Cagliari a 7. Trend ravvicinati e classifica corta.

a quota 8 punti, a 7. Trend ravvicinati e classifica corta. La Dea può centrare due vittorie casalinghe di fila per la prima volta nel 2025.

può centrare due vittorie casalinghe di fila per la prima volta nel 2025. Cagliari reduce da un successo: due vittorie consecutive in A gli sono riuscite una sola volta dal 2024/25.

reduce da un successo: due vittorie consecutive in A gli sono riuscite una sola volta dal 2024/25. Ritmi bassi all’avvio: tra le squadre che segnano meno nella prima mezz’ora, sia Atalanta sia Cagliari sono a quota 2 reti.

sia sono a quota 2 reti. Scamacca in caccia del bis: non segna in due gare di fila in A da maggio 2024; impeccabile dal dischetto (4/4 in carriera).

in caccia del bis: non segna in due gare di fila in A da maggio 2024; impeccabile dal dischetto (4/4 in carriera). Palestra è tra i difensori top per assist, dribbling riusciti e falli subiti: ex nerazzurro nelle prime apparizioni in A.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Cagliari

Possesso più alto per l’Atalanta (56.5%) rispetto al Cagliari (44.7%). I nerazzurri tirano di più (147 conclusioni, 62 nello specchio) ma convertono all’11.56%; i rossoblù sono più precisi al tiro (47.17%) pur con meno tentativi (106 e 50 nello specchio). Gol fatti/subiti simili: 17-17 per la Dea, 14-19 per il Cagliari. Tre clean sheet a testa, ma i sardi spendono più gialli (36 a 19). Margini su calci piazzati e cross: meglio la Dea nei corner, il Cagliari vive molto sulle corsie con Palestra e Zappa.

Giocatori: per l’Atalanta guida Scamacca (3 gol) con Lookman e De Ketelaere a quota 2; migliore assistman Pasalic (2). Più ammonito Obert per il Cagliari (6), in rossoblù segnano Esposito e Borrelli (3 reti ciascuno), con Palestra leader negli assist (3). Clean sheet: Carnesecchi e Caprile a quota 3.

Atalanta Cagliari Partite giocate 14 14 Vittorie 3 3 Pareggi 7 5 Sconfitte 4 6 Gol segnati 17 14 Gol subiti 17 19 Media gol subiti a partita 1.21 1.36 Possesso palla (%) 56.5 44.7 Tiri nello specchio 62 50 Precisione tiri (%) 42.18 47.17 Clean sheet 3 3 Ammonizioni 19 36

FAQ Quando si gioca Atalanta-Cagliari e a che ora inizia? Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20:45 (15a giornata di Serie A 2025/26). Dove si gioca Atalanta-Cagliari? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Cagliari? L’arbitro è Davide Di Marco, assistenti Mondin-Miniutti; IV Mucera; VAR Marini; AVAR Fabbri.