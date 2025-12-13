Atalanta-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Cagliari, 15a giornata: orario, stadio, classifica
Atalanta e Cagliari si affrontano sabato 13 dicembre 2025 alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo per la 15a giornata di Serie A. Sfida dal peso specifico salvezza: i nerazzurri sono 12° con 16 punti in 14 gare (3 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 17 gol fatti, 17 subiti), i rossoblù 14° a quota 14 (3 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 14 gol segnati, 19 incassati). La Dea cerca continuità interna, il Cagliari vuole capitalizzare il recente slancio.
Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari
Linee guida tattiche in divenire alla vigilia. L’Atalanta dovrebbe confermare il 3-4-2-1: in difesa si va verso Kossounou, Hien, Djimsiti; a tutta fascia Zappacosta e Zalewski, in mezzo de Roon e Ederson. Sulla trequarti opzione De Ketelaere con Lookman a supporto di Scamacca. Out Bellanova, mentre Sulemana non è al meglio. Il Cagliari si orienterebbe su un 3-5-2 con Zappa, Luperto e Rodríguez dietro; quinti Palestra e Obert, nel cuore Adopo, Deiola e Folorunsho. Davanti, coppia mobile Esposito–Borrelli; Mina resta in dubbio, Belotti out a lungo.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
- Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.
Gli indisponibili di Atalanta-Cagliari
Assenze che pesano su entrambe. Nell’Atalanta stop per Bellanova e Bakker, con Sulemana non al meglio: rotazioni forzate sulle corsie. Nel Cagliari lunga degenza per Belotti e Felici, difesa accorciata senza Zé Pedro; Mina resta in dubbio fino all’ultimo. Al momento non risultano squalificati per le due squadre.
- Atalanta – Infortunati: Bellanova (infortunio al bicipite femorale), Bakker (rottura del legamento crociato anteriore), Sulemana (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.
- Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Mina (problema alla gamba, in dubbio), Zé Pedro (infortunio al ginocchio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
L’Atalanta arriva da un periodo altalenante: un solo successo nelle ultime cinque, con qualche crepa difensiva fuori casa. Il Cagliari ha ritrovato ossigeno con la vittoria sulla Roma e due pareggi pesanti, ma fatica a incidere lontano dalla Sardegna. Trend recenti che promettono equilibrio e attenzione ai dettagli.
- Atalanta
Udinese-Atalanta 1-0; Atalanta-Sassuolo 0-3; Napoli-Atalanta 3-1; Atalanta-Fiorentina 2-0; Verona-Atalanta 3-1
- Cagliari
Lazio-Cagliari 2-0; Como-Cagliari 0-0; Cagliari-Genoa 3-3; Juventus-Cagliari 2-1; Cagliari-Roma 1-0
L’arbitro di Atalanta-Cagliari
Dirige Davide Di Marco, con assistenti Mondin e Miniutti, IV uomo Mucera, VAR Marini, AVAR Fabbri. In questa Serie A 2025/26 Di Marco ha arbitrato 1 gara: 1 rigore assegnato, 3 gialli, nessun rosso, media 3 ammonizioni a partita. Fischio che tende a tutelare il gioco ma rigoroso nei contatti in area.
- Arbitro: DI MARCO
- Assistenti: MONDIN – MINIUTTI
- IV: MUCERA
- VAR: MARINI
- AVAR: FABBRI
Informazioni interessanti
Storicamente la sfida tra Atalanta e Cagliari ha vissuto ribaltoni e strisce sorprendenti: i nerazzurri vengono da due clean sheet di fila contro i sardi e puntano a un tris inedito, ma a Bergamo i rossoblù hanno spesso saputo colpire. I dati raccontano attacchi lenti a carburare nella mezz’ora iniziale e un momento di forma simile: pochi punti per entrambe nelle ultime dieci giornate, con la Dea in cerca di identità e il Cagliari che alterna compattezza e fiammate. Occhio a Scamacca, vicino a tornare in serie positiva, e a Palestra, tra i difensori più produttivi del torneo per assist e dribbling. Il fattore stadio potrebbe pesare: la New Balance Arena ha ridato slancio ai nerazzurri nell’ultima uscita interna.
- L’ultimo incrocio a Bergamo è finito a reti bianche: un altro pareggio consecutivo tra Atalanta e Cagliari non si vedeva dai tempi 2012-2013.
- Atalanta con due clean sheet di fila contro i sardi: possibile storico tris di imbattibilità difensiva.
- A Bergamo i rossoblù hanno spesso sorpreso: solo 2 successi nerazzurri nelle ultime 7 interne contro il Cagliari.
- La Dea ha al massimo 16 punti dopo 14 turni: non accadeva dal 2014/15; produzione offensiva ai minimi dal 2015/16.
- Nelle ultime 10 giornate: Atalanta a quota 8 punti, Cagliari a 7. Trend ravvicinati e classifica corta.
- La Dea può centrare due vittorie casalinghe di fila per la prima volta nel 2025.
- Cagliari reduce da un successo: due vittorie consecutive in A gli sono riuscite una sola volta dal 2024/25.
- Ritmi bassi all’avvio: tra le squadre che segnano meno nella prima mezz’ora, sia Atalanta sia Cagliari sono a quota 2 reti.
- Scamacca in caccia del bis: non segna in due gare di fila in A da maggio 2024; impeccabile dal dischetto (4/4 in carriera).
- Palestra è tra i difensori top per assist, dribbling riusciti e falli subiti: ex nerazzurro nelle prime apparizioni in A.
Le statistiche stagionali di Atalanta e Cagliari
Possesso più alto per l’Atalanta (56.5%) rispetto al Cagliari (44.7%). I nerazzurri tirano di più (147 conclusioni, 62 nello specchio) ma convertono all’11.56%; i rossoblù sono più precisi al tiro (47.17%) pur con meno tentativi (106 e 50 nello specchio). Gol fatti/subiti simili: 17-17 per la Dea, 14-19 per il Cagliari. Tre clean sheet a testa, ma i sardi spendono più gialli (36 a 19). Margini su calci piazzati e cross: meglio la Dea nei corner, il Cagliari vive molto sulle corsie con Palestra e Zappa.
Giocatori: per l’Atalanta guida Scamacca (3 gol) con Lookman e De Ketelaere a quota 2; migliore assistman Pasalic (2). Più ammonito Obert per il Cagliari (6), in rossoblù segnano Esposito e Borrelli (3 reti ciascuno), con Palestra leader negli assist (3). Clean sheet: Carnesecchi e Caprile a quota 3.
|Atalanta
|Cagliari
|Partite giocate
|14
|14
|Vittorie
|3
|3
|Pareggi
|7
|5
|Sconfitte
|4
|6
|Gol segnati
|17
|14
|Gol subiti
|17
|19
|Media gol subiti a partita
|1.21
|1.36
|Possesso palla (%)
|56.5
|44.7
|Tiri nello specchio
|62
|50
|Precisione tiri (%)
|42.18
|47.17
|Clean sheet
|3
|3
|Ammonizioni
|19
|36
FAQ
- Quando si gioca Atalanta-Cagliari e a che ora inizia?
-
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20:45 (15a giornata di Serie A 2025/26).
- Dove si gioca Atalanta-Cagliari?
-
Alla New Balance Arena di Bergamo.
- Chi è l’arbitro di Atalanta-Cagliari?
-
L’arbitro è Davide Di Marco, assistenti Mondin-Miniutti; IV Mucera; VAR Marini; AVAR Fabbri.
