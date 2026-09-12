Atalanta-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta–Cagliari apre il sabato della 4a giornata di Serie A 2026-27: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo sabato 12 settembre 2026 alle 20.45. Sfida dal profumo europeo tra due squadre in buona partenza: i bergamaschi sono 8° con 6 punti (2 vittorie, 1 sconfitta; 4 gol fatti, 3 subiti), sardi 9° anch’essi a 6 punti (2 vittorie, 1 sconfitta; 2 gol segnati, 1 incassato). Un test di maturità per entrambe, con la Dea chiamata a sfruttare il fattore casa e i rossoblù pronti a confermare solidità e cinismo.
- Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari
- Gli indisponibili di Atalanta-Cagliari
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Atalanta-Cagliari
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Atalanta e Cagliari
Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari
L’Atalanta di Sarri dovrebbe confermare il 4-3-3: senza lo squalificato Gaetano e con Hien e Sulemana ai box, spazio a Samardzic in mezzala con Kessie e Ederson. Davanti, tridente che potrebbe vedere De Ketelaere a destra, Scamacca riferimento e Rowe a sinistra; alternative Pasalic e Raspadori per cambiare volto al match. Il Cagliari di Pisacane si orienterebbe verso il 4-2-3-1: in difesa occhio a Deiola adattato centrale, con Rodriguez e Obert ai lati di Zé Pedro. In mediana Romano accanto a Winks, mentre sulla trequarti Adopo, Maldini e Fazzini dovrebbero supportare Mendy. Indisponibili come Felici, Idrissi e Nzola potrebbero restringere le rotazioni in attacco.
- Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.
- Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy.
Gli indisponibili di Atalanta-Cagliari
Situazione defezioni che pesa su entrambe. L’Atalanta rinuncia a pedine chiave dietro e tra gli esterni offensivi, con una squalifica che incide nelle rotazioni di mezzo. Il Cagliari deve fare i conti con assenze prolungate e stop di breve periodo nel reparto avanzato: scelte quasi obbligate per Pisacane, che potrebbe puntare su duttilità e compattezza.
- Atalanta – Infortunati: Hien (lesione al bicipite femorale), Sulemana (lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio). Squalificati: Gaetano (squalifica per rosso).
- Cagliari – Infortunati: Nzola (problema fisico), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Idrissi (rottura del legamento crociato anteriore), Trepy (condizione medica). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento positivo per entrambe: l’Atalanta ha fatto bottino pieno nelle due gare interne e vuole continuità; il Cagliari alterna cinismo e solidità, con due clean sheet già in cascina. Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza.
|Atalanta
|ok
|ok
|ko
|Cagliari
|ok
|ko
|ok
Negli ultimi tre match: Atalanta 6 punti (2V, 1P), Cagliari 6 punti (2V, 1P). Dettagli:
- Atalanta
Atalanta-Sassuolo 2-1; Atalanta-Bologna 1-0; Roma-Atalanta 2-1.
- Cagliari
Parma-Cagliari 0-1; Cagliari-Inter 0-1; Cagliari-Lecce 1-0.
L’arbitro di Atalanta-Cagliari
Dirige Arena, assistenti Bindoni e Rossi M., IV Manganiello, VAR Gariglio, AVAR Giua. In questa stagione Alberto Arena ha arbitrato 1 gara in Serie A: 24 falli fischiati, 3 gialli, 0 rossi e nessun rigore con una media di 3 cartellini a partita.
- Arbitro: ARENA
- Assistenti: Bindoni – Rossi M.
- IV: Manganiello
- VAR: Gariglio
- AVAR: Giua
Informazioni interessanti
Alla New Balance Arena l’Atalanta storicamente ha spesso fatto valere il fattore campo contro il Cagliari, ma i sardi arrivano con fiducia dopo l’ultimo successo nei precedenti e un avvio da squadra tosta: pochi gol subiti, letture corrette nelle due fasi e un Caprile in formato saracinesca. La Dea, trascinata dal talento di Samardzic e dalla presenza di Scamacca, punta a calare il tris interno consecutivo. Curiosità: duello tra portieri di alto rendimento (Carnesecchi e Caprile) e un dato particolare sui recuperi offensivi: sardi aggressivi, nerazzurri più attendisti. Occhio anche a Maldini, a segno in sei stagioni consecutive di A, e alla tradizione favorevole dei bergamaschi in casa.
- Il Cagliari ha vinto l’ultimo incrocio di A con l’Atalanta; due successi di fila contro i bergamaschi non arrivano dal 2017-2018.
- Contro il Cagliari, l’Atalanta vanta il 58% di successi casalinghi in Serie A (18 su 31), tra le percentuali più alte con avversarie affrontate almeno 20 volte.
- L’Atalanta ha vinto 2 delle prime 3 gare di questa Serie A: può centrare 3 successi nelle prime 4 solo per la quinta volta nelle ultime 23 stagioni.
- La Dea insegue il tris di vittorie interne iniziali di stagione in A per la terza volta nella sua storia (dopo 1963/64 e 2008/09).
- Avvio da record per il Cagliari: 2 successi nelle prime 3 come nelle migliori partenze storiche; tre vittorie su quattro iniziali sono riuscite solo nel 1969/70 e 1970/71.
- I sardi hanno già vinto la prima trasferta: due successi nelle prime due gare esterne sarebbero impresa riuscita solo nel 1970/71 e nel 2019/20.
- Dato curioso: l’Atalanta ha la peggior differenza tra tiri fatti e concessi nei top 5 campionati in questo avvio; aspetto da invertire subito.
- Recuperi offensivi: Cagliari terzo in A, Atalanta ultima finora. Pressing e seconde palle potrebbero indirizzare l’inerzia.
- Maldini è andato a segno in ognuna delle ultime sei stagioni di A; nel gruppo figurano anche Ederson, Raspadori e Samardzic.
- Tra i pali: Caprile (91% parate) e Carnesecchi (86%) viaggiano forte; da inizio 2025-26 il nerazzurro ha evitato oltre 10 gol rispetto agli xG on target.
Le statistiche stagionali di Atalanta e Cagliari
Numeri alla mano, l’Atalanta segna di più (4-2) ma concede anche più tiri (77-54). Il Cagliari ha più clean sheet (2-1) e migliora il PPDA (16.9 vs 24.1), indice di pressione più alta. Possesso simile (44.4% vs 43.5%), mentre la Dea è più precisa al tiro (55% vs 40%). Dettaglio utile sui cross: nerazzurri al 26.32% di precisione, sardi al 24.56%.
Focus sui singoli: per l’Atalanta hanno già segnato Ederson, Samardzic, Raspadori e Krstovic (1 a testa); miglior assistman Gaetano (1), con più gialli a Bellanova e Krstovic (1) e un rosso a Gaetano. In porta Carnesecchi vanta 1 clean sheet. Nel Cagliari marcatori Maldini e Romano (1), assist a Adopo e Fazzini (1), più ammonito Deiola (2); tra i pali Caprile già a quota 2 clean sheet.
|Atalanta
|Cagliari
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|1
|Gol fatti
|4
|2
|Gol subiti
|3
|1
|Possesso palla (%)
|44.4
|43.5
|Tiri totali
|20
|35
|Tiri concessi
|77
|54
|Tiri in porta
|11
|14
|Clean sheet
|1
|2
|Cartellini gialli
|2
|5
|Cartellini rossi
|1
|0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Atalanta-Cagliari?
-
Sabato 12 settembre 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Atalanta-Cagliari?
-
Alla New Balance Arena di Bergamo.
- Chi è l’arbitro di Atalanta-Cagliari?
-
Arbitra Alberto Arena; assistenti Bindoni e Rossi M., IV uomo Manganiello, VAR Gariglio, AVAR Giua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.