Atalanta-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Cagliari di Serie A 2026-27, 4a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Atalanta–Cagliari apre il sabato della 4a giornata di Serie A 2026-27: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo sabato 12 settembre 2026 alle 20.45. Sfida dal profumo europeo tra due squadre in buona partenza: i bergamaschi sono 8° con 6 punti (2 vittorie, 1 sconfitta; 4 gol fatti, 3 subiti), sardi 9° anch’essi a 6 punti (2 vittorie, 1 sconfitta; 2 gol segnati, 1 incassato). Un test di maturità per entrambe, con la Dea chiamata a sfruttare il fattore casa e i rossoblù pronti a confermare solidità e cinismo.

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Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

L’Atalanta di Sarri dovrebbe confermare il 4-3-3: senza lo squalificato Gaetano e con Hien e Sulemana ai box, spazio a Samardzic in mezzala con Kessie e Ederson. Davanti, tridente che potrebbe vedere De Ketelaere a destra, Scamacca riferimento e Rowe a sinistra; alternative Pasalic e Raspadori per cambiare volto al match. Il Cagliari di Pisacane si orienterebbe verso il 4-2-3-1: in difesa occhio a Deiola adattato centrale, con Rodriguez e Obert ai lati di Zé Pedro. In mediana Romano accanto a Winks, mentre sulla trequarti Adopo, Maldini e Fazzini dovrebbero supportare Mendy. Indisponibili come Felici, Idrissi e Nzola potrebbero restringere le rotazioni in attacco.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.

(4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy.

Gli indisponibili di Atalanta-Cagliari

Situazione defezioni che pesa su entrambe. L’Atalanta rinuncia a pedine chiave dietro e tra gli esterni offensivi, con una squalifica che incide nelle rotazioni di mezzo. Il Cagliari deve fare i conti con assenze prolungate e stop di breve periodo nel reparto avanzato: scelte quasi obbligate per Pisacane, che potrebbe puntare su duttilità e compattezza.

Atalanta – Infortunati: Hien (lesione al bicipite femorale), Sulemana (lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio). Squalificati: Gaetano (squalifica per rosso).

– Infortunati: Hien (lesione al bicipite femorale), Sulemana (lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio). Squalificati: Gaetano (squalifica per rosso). Cagliari – Infortunati: Nzola (problema fisico), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Idrissi (rottura del legamento crociato anteriore), Trepy (condizione medica). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento positivo per entrambe: l’Atalanta ha fatto bottino pieno nelle due gare interne e vuole continuità; il Cagliari alterna cinismo e solidità, con due clean sheet già in cascina. Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza.

Atalanta ok ok ko Cagliari ok ko ok

Negli ultimi tre match: Atalanta 6 punti (2V, 1P), Cagliari 6 punti (2V, 1P). Dettagli:

Atalanta

Atalanta-Sassuolo 2-1; Atalanta-Bologna 1-0; Roma-Atalanta 2-1.

Cagliari

Parma-Cagliari 0-1; Cagliari-Inter 0-1; Cagliari-Lecce 1-0.

L’arbitro di Atalanta-Cagliari

Dirige Arena, assistenti Bindoni e Rossi M., IV Manganiello, VAR Gariglio, AVAR Giua. In questa stagione Alberto Arena ha arbitrato 1 gara in Serie A: 24 falli fischiati, 3 gialli, 0 rossi e nessun rigore con una media di 3 cartellini a partita.

Arbitro: ARENA

Assistenti: Bindoni – Rossi M.

IV: Manganiello

VAR: Gariglio

AVAR: Giua

Informazioni interessanti

Alla New Balance Arena l’Atalanta storicamente ha spesso fatto valere il fattore campo contro il Cagliari, ma i sardi arrivano con fiducia dopo l’ultimo successo nei precedenti e un avvio da squadra tosta: pochi gol subiti, letture corrette nelle due fasi e un Caprile in formato saracinesca. La Dea, trascinata dal talento di Samardzic e dalla presenza di Scamacca, punta a calare il tris interno consecutivo. Curiosità: duello tra portieri di alto rendimento (Carnesecchi e Caprile) e un dato particolare sui recuperi offensivi: sardi aggressivi, nerazzurri più attendisti. Occhio anche a Maldini, a segno in sei stagioni consecutive di A, e alla tradizione favorevole dei bergamaschi in casa.

Il Cagliari ha vinto l’ultimo incrocio di A con l’ Atalanta ; due successi di fila contro i bergamaschi non arrivano dal 2017-2018.

ha vinto l’ultimo incrocio di A con l’ ; due successi di fila contro i bergamaschi non arrivano dal 2017-2018. Contro il Cagliari , l’ Atalanta vanta il 58% di successi casalinghi in Serie A (18 su 31), tra le percentuali più alte con avversarie affrontate almeno 20 volte.

, l’ vanta il 58% di successi casalinghi in Serie A (18 su 31), tra le percentuali più alte con avversarie affrontate almeno 20 volte. L’ Atalanta ha vinto 2 delle prime 3 gare di questa Serie A: può centrare 3 successi nelle prime 4 solo per la quinta volta nelle ultime 23 stagioni.

ha vinto 2 delle prime 3 gare di questa Serie A: può centrare 3 successi nelle prime 4 solo per la quinta volta nelle ultime 23 stagioni. La Dea insegue il tris di vittorie interne iniziali di stagione in A per la terza volta nella sua storia (dopo 1963/64 e 2008/09).

insegue il tris di vittorie interne iniziali di stagione in A per la terza volta nella sua storia (dopo 1963/64 e 2008/09). Avvio da record per il Cagliari : 2 successi nelle prime 3 come nelle migliori partenze storiche; tre vittorie su quattro iniziali sono riuscite solo nel 1969/70 e 1970/71.

: 2 successi nelle prime 3 come nelle migliori partenze storiche; tre vittorie su quattro iniziali sono riuscite solo nel 1969/70 e 1970/71. I sardi hanno già vinto la prima trasferta: due successi nelle prime due gare esterne sarebbero impresa riuscita solo nel 1970/71 e nel 2019/20.

Dato curioso: l’ Atalanta ha la peggior differenza tra tiri fatti e concessi nei top 5 campionati in questo avvio; aspetto da invertire subito.

ha la peggior differenza tra tiri fatti e concessi nei top 5 campionati in questo avvio; aspetto da invertire subito. Recuperi offensivi: Cagliari terzo in A, Atalanta ultima finora. Pressing e seconde palle potrebbero indirizzare l’inerzia.

terzo in A, ultima finora. Pressing e seconde palle potrebbero indirizzare l’inerzia. Maldini è andato a segno in ognuna delle ultime sei stagioni di A; nel gruppo figurano anche Ederson , Raspadori e Samardzic .

è andato a segno in ognuna delle ultime sei stagioni di A; nel gruppo figurano anche , e . Tra i pali: Caprile (91% parate) e Carnesecchi (86%) viaggiano forte; da inizio 2025-26 il nerazzurro ha evitato oltre 10 gol rispetto agli xG on target.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Cagliari

Numeri alla mano, l’Atalanta segna di più (4-2) ma concede anche più tiri (77-54). Il Cagliari ha più clean sheet (2-1) e migliora il PPDA (16.9 vs 24.1), indice di pressione più alta. Possesso simile (44.4% vs 43.5%), mentre la Dea è più precisa al tiro (55% vs 40%). Dettaglio utile sui cross: nerazzurri al 26.32% di precisione, sardi al 24.56%.

Focus sui singoli: per l’Atalanta hanno già segnato Ederson, Samardzic, Raspadori e Krstovic (1 a testa); miglior assistman Gaetano (1), con più gialli a Bellanova e Krstovic (1) e un rosso a Gaetano. In porta Carnesecchi vanta 1 clean sheet. Nel Cagliari marcatori Maldini e Romano (1), assist a Adopo e Fazzini (1), più ammonito Deiola (2); tra i pali Caprile già a quota 2 clean sheet.

Atalanta Cagliari Partite giocate 3 3 Vittorie 2 2 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 1 Gol fatti 4 2 Gol subiti 3 1 Possesso palla (%) 44.4 43.5 Tiri totali 20 35 Tiri concessi 77 54 Tiri in porta 11 14 Clean sheet 1 2 Cartellini gialli 2 5 Cartellini rossi 1 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Atalanta-Cagliari? Sabato 12 settembre 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Atalanta-Cagliari? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Cagliari? Arbitra Alberto Arena; assistenti Bindoni e Rossi M., IV uomo Manganiello, VAR Gariglio, AVAR Giua.