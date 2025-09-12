Atalanta, il caso Lookman non è stato ancora chiuso: la presenza con il Lecce a rischio. Juric in emergenza

Non ci sono altri provvedimenti disciplinari nei confronti dell'attaccante nigeriano ma la sua presenza contro i salentini è in forte dubbio. Altra tegola da gestire per l'allenatore croato.

Ademola Lookman non ci ha di certo fatti annoiare in questi mesi senza campo. Le scorie di un’estate passata a polemizzare lontano da Zingonia hanno prodotto delle scorie i cui effetti sono inevitabilmente ancora attivi. L’attaccante nigeriano non è infatti pronto per la gara interna dell’Atalanta contro il Lecce. Un problema in più da gestire per Ivan Juric, già alle prese con le noie fisiche di Gianluca Scamacca.

Il ritorno di Lookman e il chiarimento con la Dea

Ademola Lookman sta bene. Il bomber nigeriano ha giocato con la sua Nazionale rimanendo in campo contro il Ruanda per ben 75 minuti. Il viaggio però è stato lungo, ben 16 ore quelle necessarie per arrivare dal Sudafrica fino a Bergamo. Il chiarimento con la società c’è stato: l’Atalanta ha perdonato il suo figliuol prodigo facendo finta che nulla sia accaduto. Soltanto così è possibile ricomporre i cocci di una frattura che in estate è stata assai profonda.

Il giocatore out per Lecce: la scelta è di Juric

Le due premesse lascerebbero intuire che il giocatore sia disponibile per la partita contro il Lecce. E invece no. Molto probabilmente, infatti, il club orobico dovrà fare a meno di Lookman. L’attaccante finora ha svolto solamente lavoro differenziato individuale ma non si tratta in questo caso di un ulteriore provvedimento disciplinare nei suoi riguardi. La decisione di Juric è esclusivamente tecnica e di opportunità. Fondamentalmente, il tecnico croato a Lookman non lo ha mai visto.

L’Atalanta incerottata: tanti guai per l’allenatore

Cosa accade ora? Nulla, Lookman è reintegrato in rosa e potrebbe anche essere a disposizione per la Champions. Dopo due pareggi di fila, però, Juric deve andare all’assalto della prima vittoria sulla panchina dell’Atalanta. Contro il Lecce, l’ex allenatore di Roma e Southampton dovrà fare a meno di due tasselli pesanti in attacco. Non ci sarà, infatti, neppure Gianluca Scamacca che sta continuando a svolgere sedute di terapie dopo l’infiammazione al ginocchio.

Il bomber capitolino è stato costretto anche a rinunciare alla Nazionale per via dei suoi problemi fisici. Nell’elenco degli indisponibili della Dea, figurano anche i nomi di Ederson e Kolasinac. Il primo potrebbe rientrare alla fine di questo mese, per il secondo invece i tempi sono più lunghi: si parla di ottobre dopo la rottura del legamento crociato.