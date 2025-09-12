Atalanta, il caso Lookman non è stato ancora chiuso: la presenza con il Lecce a rischio. Juric in emergenza

Ademola Lookman non ci ha di certo fatti annoiare in questi mesi senza campo. Le scorie di un’estate passata a polemizzare lontano da Zingonia hanno prodotto delle scorie i cui effetti sono inevitabilmente ancora attivi. L’attaccante nigeriano non è infatti pronto per la gara interna dell’Atalanta contro il Lecce. Un problema in più da gestire per Ivan Juric, già alle prese con le noie fisiche di Gianluca Scamacca.
- Il ritorno di Lookman e il chiarimento con la Dea
- Il giocatore out per Lecce: la scelta è di Juric
- L'Atalanta incerottata: tanti guai per l'allenatore
Il ritorno di Lookman e il chiarimento con la Dea
Ademola Lookman sta bene. Il bomber nigeriano ha giocato con la sua Nazionale rimanendo in campo contro il Ruanda per ben 75 minuti. Il viaggio però è stato lungo, ben 16 ore quelle necessarie per arrivare dal Sudafrica fino a Bergamo. Il chiarimento con la società c’è stato: l’Atalanta ha perdonato il suo figliuol prodigo facendo finta che nulla sia accaduto. Soltanto così è possibile ricomporre i cocci di una frattura che in estate è stata assai profonda.
Il giocatore out per Lecce: la scelta è di Juric
Le due premesse lascerebbero intuire che il giocatore sia disponibile per la partita contro il Lecce. E invece no. Molto probabilmente, infatti, il club orobico dovrà fare a meno di Lookman. L’attaccante finora ha svolto solamente lavoro differenziato individuale ma non si tratta in questo caso di un ulteriore provvedimento disciplinare nei suoi riguardi. La decisione di Juric è esclusivamente tecnica e di opportunità. Fondamentalmente, il tecnico croato a Lookman non lo ha mai visto.
L’Atalanta incerottata: tanti guai per l’allenatore
Cosa accade ora? Nulla, Lookman è reintegrato in rosa e potrebbe anche essere a disposizione per la Champions. Dopo due pareggi di fila, però, Juric deve andare all’assalto della prima vittoria sulla panchina dell’Atalanta. Contro il Lecce, l’ex allenatore di Roma e Southampton dovrà fare a meno di due tasselli pesanti in attacco. Non ci sarà, infatti, neppure Gianluca Scamacca che sta continuando a svolgere sedute di terapie dopo l’infiammazione al ginocchio.
Il bomber capitolino è stato costretto anche a rinunciare alla Nazionale per via dei suoi problemi fisici. Nell’elenco degli indisponibili della Dea, figurano anche i nomi di Ederson e Kolasinac. Il primo potrebbe rientrare alla fine di questo mese, per il secondo invece i tempi sono più lunghi: si parla di ottobre dopo la rottura del legamento crociato.